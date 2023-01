Avatar 2 ya se ubica como la séptima película más taquillera de todos los tiempos

El filme de James Cameron Avatar: the way of water, secuela de su película de 2009, ya ha recaudado US$1,708 mil millones a nivel mundial, según el portal especializado Variety. De este modo, supera a Jurassic World ($1,67 mil millones) y se posiciona como la séptima película más taquillera en la historia.

Lo llamativo de la cifra, es que se da después de solo cuatro semanas de lanzamiento. De acuerdo a Variety, Avatar 2 ha generado $517 millones en América del Norte y $1,190 millones en el extranjero. Además, ya es la quinta película más vista, solo detrás de Avatar, Avengers: Endgame, Titanic y Avengers: Infinity War.

Además, Avatar: the way of water también se erige como la película más taquillera estrenada en 2022, así como la segunda película más grande de la era de la pandemia, después de Spider-Man: No Way Home de 2021. " ($ 1.91 mil millones).

De acuerdo a Variety, Avatar 2 “tiene una oportunidad real de cruzar los $ 2 mil millones en todo el mundo”, hito que ningún filme post Covid ha logrado, ni siquiera Spider-Man: No Way Home. Las únicas cinco películas en la historia que superaron la marca de los $2 mil millones son Avatar ($2.9 mil millones), Avengers: Endgame ($2.79 mil millones), Titanic ($2.2 mil millones), Star Wars: The Force Awakens ($2.069 mil millones) ) y Avengers: Infinity War ($2.04 mil millones). ¿Avatar 2 lo logrará? Está por verse. Aunque James Cameron tiene el particular record de haber dirigido 2 de esas películas del listado.