Javiera Mena recorre Chile con el esperado “Nocturna Tour”

Un espectáculo aplaudido en los principales festivales de Latinoamérica se toma Chile y Argentina. Se fue el 2022 pero nos dejó uno de los mejores discos que ha hecho la cantante chilena a lo largo de su carrera: Nocturna, un álbum que confirma que es una artista capaz de renovarse y potenciarse con el camino recorrido.

”Vamos a ir a diferentes lugares y estoy muy feliz porque es un buen momento. Se ha añadido un público de edades más jóvenes, que vienen descubriendo todo mi legado ahora y eso es muy valioso para un artista”, dice Javiera Mena en un comunicado, quién ya tuvo un exitoso paso por Rockódromo Valparaíso y una agotada Blondie.

Luego, vienen fechas en Enjoy Viña del Mar y Santiago, Pucón, Festival Chilean Wey en la capital y en Concepción, y Niceto, Buenos Aires, ciudad que ya gozó de Nocturna con un masivo show en Primavera Sound Argentina.

“Los conciertos han estado súper bien porque tengo una banda excelente, he incluido algunos elementos más orgánicos como la flauta traversa o el saxofón. Tenemos un show que creo que se puede disfrutar te guste o no el proyecto. Me he preocupado mucho de que haya un hilo conductor, que los momentos sean los adecuados para mostrar el amplio espectro que es toda mi carrera e integrando Nocturna en esta historia”, agrega la artista que transformó el regreso a la vida presencial en una pista de baile con este disco.

El detalle del resto de las fechas a continuación.