“No me aguanté”: el chascarro de Coco Legrand y el Compadre Moncho en plena actuación

Una leyenda de las tablas y la comedia chilena, Coco Legrand (75) acumula variadas anécdotas en su carrera. Hay una en particular, que describe como el momento más extraño que ha vivido en un escenario.

“Estaba con el Peluca Castillo, Adriano Castillo. También con otro actor que no recuerdo el nombre, pero también de apellido Castillo. Grandes actores, les tengo mucho cariño”, cuenta Coco en charla con Culto.

Adriano Castillo, el "Compadre Moncho"

“En ese entonces yo hacía de una alcaldesa de Viña del Mar. Me puse una peluca blanca, le ponía un foco amarillo encima ajaja (ríe). Era una conversación entre la alcaldesa y estos dos señores, ellos hablaban así como ‘oiga no pos señora, venimos a luchar por los derechos nuestros de la tierra y todo eso’, hablaban como bien ahuasados”, recuerda.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Entonces, hay un momento en que estaba que me hacía -agrega el comediante-. Entonces me di media vuelta y le dije ‘mire, ya no voy a hablar más con usted’. Me mandé a cambiar y el otro no tenía idea qué hacer. El Moncho decía muy formal: ‘Oh, pardiez ¿qué le habrá pasado a esta señora? recórcholis”.

“Ahí salí (al baño) y lo hice lo más rapidito posible. No me aguanté. Nunca en mi vida me había pasado algo así, con esa presión que tuvimos. Además era un monólogo que estábamos recién armando, pero fue muy bueno, muy interesante”, cierra el legendario comediante.

Por estos días, Coco Legrand se alista para volver a los escenarios con su show 70 o sé tonto, el que sumó nuevas fechas entre el jueves 12, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de enero, cuyas entradas se pueden adquirir vía Ticketek. Este marca su regreso a las tablas tras el feroz accidente que sufrió en octubre de 2021 y un largo período sin actividad.