“Me parezco más a Will de lo que creía”: la dura historia de Noah Schnapp, el actor de Stranger Things que declaró su homosexualidad

Haciendo mímica a un video de la misma plataforma donde una persona dice “Sabes lo que nunca fue? Algo serio. Nunca fue algo tan serio, y, siendo honestos, jamás será algo tan serio. Nunca.”, y agregando el texto “Cuando finalmente le conté a mis amigos y familia que era gay luego de estar asustado por 18 años y todo lo que dijeron fue ‘Lo sabemos’”, Noah Schnapp declaró publicamente su homosexualidad.

El actor norteamericano de 18 años causó todo un revuelo con el anuncio. El nombre “Noah” se volvió tendencia en Twitter, y al cierre de esta nota todavía mantenía un puesto en la lista de los temas más discutidos en la plataforma.

Schnapp tuvo su gran salto a la fama protagonizando al tímido y malaventurado Will Byers en la exitosa serie de Netflix Stranger Things. En la tercera temporada, la sexualidad de Will se volvió un objeto de especulación por parte de los fanáticos de la serie luego de una escena en la que Mike, su mejor amigo, le dice durante una agitada discusión, “No es mi culpa que no te gusten las chicas.” Durante este tiempo, el actor no se refirió al tema.

Entre periodos de grabación de la serie, el actor persiguió otros intereses. En 2021 lanzó TBH (to be honest), un proyecto que busca ofrecer una alternativa a Nutella más ética y amigable con el medio ambiente. Y durante este año, el actor entró a la Universidad de Pensilvania con el objetivo de graduarse en emprendimiento e innovación.

Los rumores se intensificarían durante el lanzamiento de la cuarta temporada. En entrevistas promocionales, el actor ya insinuaba algunas pistas sobre los nuevos desarrollos de su personaje. “Creo que las personas están acostumbradas a verlo luchar contra un monstruo o lidiando con el lado sobrenatural de Stranger Things”, contaba a a la revista People el año pasado. “Pero esta temporada trata más sobre sus problemas personales, sobre todo aquellos relacionados a su identidad, y creo que es interesante que las audiencias vean eso.”

En el penúltimo episodio, Will se toma un momento emotivo para expresar su amor por Mike, pero luego lo disimula hablando desde la perspectiva de Once, no la suya. Le dice a Mike que Once se ha sentido perdida desde que Mike se fue y que se siente diferente en comparación a otras personas, jamás insinuando que en realidad está hablando sobre sus propio sentir.

“Once te necesita Mike,” Will le dice a su amigo antes de darse vuelta hacia un espejo, entre lágrimas. “Y siempre lo hará”. En su anuncio de ayer, Schnapp hizo referencia a todos estos desarrollos: “Supongo que me parezco más a Will de lo que creía”.