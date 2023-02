Colleen Hoover: la inesperada nueva reina del bestseller internacional

Tomó el teléfono y marcó el número de su madre. No lo podía creer. Escritora debutante, Colleen Hoover estaba emocionada; había escrito su primera novela mientras trabajaba como asistente social y, sin contactos en la industria, la autoeditó a través de Amazon. Slammed salió a la venta en enero de 2012. Y a los pocos días ya tenía sus primeros lectores.

-¡Seis personas que no conozco compraron mi libro! -le dijo a su madre.

Entonces, Colleen Hoover aún vivía en un tráiler con su esposo y sus tres hijos. Su primer pago por derechos fue de US$ 30.

En semanas, aquellas seis personas se multiplicaron y fueron el origen de una comunidad de lectores que hoy tiene dimensión global. A una década de su estreno, la escritora que nació en Saltadillo, Texas, hace 42 años, es la autora más leída en el mundo: en 2022 vendió más de 14 millones de libros, superando ampliamente a Stephen King, John Grisham y James Patterson, los monarcas del bestseller.

De acuerdo con datos de la industria editorial norteamericana, de los 10 libros más vendidos del año pasado, seis corresponden a títulos de Colleen Hoover. Y si se amplía la mirada a los primeros 25 títulos, aparecen ocho obras de su autoría.

Un fenómeno inédito e inusitado: Colleen Hoover formó una comunidad de lectores prácticamente al margen de la industria. O al menos fuera de los canales tradicionales. Autora de 24 libros, sus novelas no suelen ser recomendadas y ni siquiera comentadas por los críticos. Inicialmente tampoco contó con agente ni publicista. Incluso ahora, cuando se transformó en un fenómeno editorial, a menudo elude las entrevistas.

Su éxito ha sido empujado en gran medida por una comunidad de lectores que estableció un vínculo emocional con su obra. Jóvenes entre 18 y 30 años, que se identifican y conmueven con las historias dramáticas de sus novelas: amores difíciles, padres abusivos, violencia doméstica. Son ellos quienes abrazados a sus libros los recomiendan con lágrimas en redes sociales, especialmente TikTok.

-¡Este libro es increíble! ¡Maldita sea! Realmente te da una perspectiva completamente nueva -exclama Kierra Lewis, influencer de 26 años, en un video subido a TikTok en julio, donde se la ve llorando con la novela Romper el círculo en sus manos. Su video tiene cinco millones de visualizaciones.

Romper el círculo fue la novela más vendida del año pasado, con dos millones 700 mil copias. Publicada originalmente en 2016, la pandemia le dio otra oportunidad y encontró una multitud de lectores.

El segundo y tercer libro más vendidos en 2022 también son obras de CoHo, como la llaman sus fans: Verity (dos millones) y Volver a empezar (un millón 800 mil).

Recién llegada a Chile, Volver a empezar nació como una respuesta a sus lectores: es una secuela directa de Romper el círculo, su novela más exitosa.

“Cuando Romper el círculo se volvió popular en TikTok, me llegó una avalancha de peticiones para que continuara la historia de Lily y Atlas. ¿Cómo iba a negarme ante una comunidad lectora que me ha cambiado la vida? Esta novela nace de la necesidad de daros las gracias por el inmenso apoyo que me habéis dado, y por eso he querido que fuera mucho más ligera”, escribe en una nota al inicio del libro.

Romper el círculo es una historia sombría y atormentada: la relación entre Ryle y Lily, ella una chica que acaba de perder a su padre, que fue un hombre violento, y él un neurocirujano brillante y sensible que vivió una tragedia de niño y que insospechadamente revelará también un carácter abusivo. Volver a empezar le da una nueva oportunidad a Lily, con un antiguo amor, pero no será fácil, desde luego.

Naturalmente, el éxito de sus libros atrajo a las grandes editoriales y, según informó The New York Times, ella tiene contrato para lanzar seis títulos nuevos en los próximos cinco años. Además, vendió los derechos cinematográficos de su novela Slammed.

Narrativa del trauma

Colleen Hoover cuenta que su primer recuerdo es de cuando tenía dos años: despertó una noche con los gritos de su padre, que sostenía un televisor y se lo lanzó a su madre, quien terminó en el suelo. No era el primer incidente violento. Su padre siempre mostraba arrepentimiento, pero finalmente su madre decidió divorciarse, con dos niñas pequeñas. Tiempo después, su padre le confesó que era alcohólico y que el maltrato fue el peor error de su vida.

Esa es la historia que inspiró Romper el círculo.

“Cuando decidí escribir esta historia, lo primero que hice fue pedirle permiso a mi madre. Le dije que quería escribirla para mujeres como ella, pero también para toda la gente que no entiende a las mujeres como ella”, escribió. “Yo era una de esas personas”.

Para entonces la trayectoria de Colleen Hoover había despegado. Según recuerda, comenzó a escribir a los cinco años. Su madre volvió a casarse, y mientras crecía en una granja con vacas, soñaba contar historias. Pero postergó ese deseo: primero se graduó en trabajo social, se casó y tuvo tres hijos.

Trabajó una década en servicios sociales y de algún modo esas experiencias han inspirado sus libros. “Si bien sus dos docenas de novelas son en su mayoría romances, Hoover se especializa en el tipo de libro que prácticamente exige que el lector tenga a su terapeuta a la espera”, escribió revista Time.

Publicó su primer libro con el apoyo de su familia y amigos. Regaló copias de Slammed a blogueros que escribían de libros. Y hacia el final del primer año, ya había entrado al ranking de bestsellers. La misma ruta adoptaron sus siguientes títulos.

En la industria reconocen su habilidad para usar redes sociales. En 2016 formó un grupo de Facebook para hablar de sus libros, ha utilizado YouTube e Instagram y actualmente suele subir videos a TikTok. Sus seguidores en las distintas plataformas suman más 3,9 millones. Y los videos con el hashtag #colleenhoover registran 440 millones de visitas en TikTotk.

Precisamente esta red y la comunidad BookTok llevaron sus libros a otro nivel de popularidad durante la pandemia, especialmente Romper el círculo. Y ella lo sabe:

-Definitivamente, le doy el crédito a BookTok y a los lectores que están entusiasmados con sus libros favoritos en esa aplicación. Cuando se lanzó Romper el círculo en 2016, pensé que había funcionado bien, pero no tenía idea de qué tipo de poder tendría BookTok sobre el libro.

No es todo: ella asiste con frecuencia a encuentros con lectores y firma miles de libros.

Las ganancias le permitieron construir una nueva casa, de amplios espacios, en la granja familiar. Además, en 2015 fundó The Bookworm Box, un programa de suscripción de libros cuya recaudación dona a organizaciones de beneficencia.

Desde The New York Times al Wall Street Journal, el fenómeno en torno a su obra ha llamado poderosamente la atención. Sus personajes con historias dolorosas y daño emocional le han dado forma a la llamada narrativa del trauma.

-Escuché de lectores que dejaron situaciones terribles que mis libros los inspiraron a hacerlo; eso es lo más increíble que podría esperar que sucediera- le dijo a revista Time.

Para la industria editorial, los libros de Colleen Hoover marcan un cambio cultural: hace dos décadas no era habitual hablar del daño emocional. Y, por otro lado, ella conectó con una nueva audiencia que tiene sus propios modos de comunicarse y compartir contenidos.

“Leo los libros de otras personas y tengo mucha envidia. Estoy pensando, ‘Dios mío, estos son mucho mejores, ¿por qué los míos se venden como están?’”, dijo a The New York Times. “No soy yo. Los lectores están controlando lo que se vende”.

Inesperado para la industria, el éxito de Colleen Hoover también la sorprendió y en alguna medida la apabulló. Entonces buscó apoyo en otra autora que vivió una popularidad explosiva, E.L. James, la autora de Cincuenta sombras de Grey, con quien suele reunirse.

Así como cuenta con fans que defienden su obra, Colleen Hoover también ha ganado detractores. Algunos aseguran que sus libros glorifican el trauma.

-Nunca pretendo sacar a relucir temas difíciles, es solo donde los lectores me llevan mientras escribo su historia. Me gusta leer para entretenerme y me gusta escribir para entretener, pero es difícil escribir sobre humanos sin incluir las experiencias humanas por las que todos pasamos -dice.

Y aunque afirma que escribe para entretener, su tendencia natural la lleva a historias para leer con un pañuelo.

-Disfruto tanto de las lecturas ligeras como de las que tratan temas delicados. Las comedias románticas son algunos de mis libros favoritos para leer, porque son un buen escape. Sigo tratando de escribir uno, pero siempre termino poniendo a mis personajes en situaciones incómodas.

Por lo pronto, decidió darles una oportunidad a sus sufridos personajes: “Lily y Atlas se lo merecen”.