“No fue sin provocación”: Roger Waters habla en la ONU sobre la invasión rusa en Ucrania

Este miércoles, de forma telemática, el músico Rogers Waters se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU. Invitado por Rusia, el ex miembro de Pink Floyd dio un discurso llamando a la paz, enfatizando el devastador costo de la guerra, tanto para las personas como para el medio ambiente.

Situándose como un representante de la “mayoría sin voz”, el británico partió su intervención en la mesa del organismo internacional implorando a los miembros de la mesa (entre los que se encuentran Estados Unidos y Gran Bretaña) a terminar con los aportes de armamento a Ucrania, argumentando que estos solo sirven para llenar los bolsillos de la industria militar y extender innecesariamente el conflicto bélico.

“Somos muchos los que no participamos de las ganancias de la industria bélica. No criamos voluntariamente a nuestros hijos e hijas para que sirvan de forraje para vuestros cañones. En nuestra opinión, el único curso de acción sensato hoy es pedir un alto el fuego inmediato en Ucrania. Sin peros. No se gastará ni una vida más de Ucrania o Rusia: todos son preciosos a nuestros ojos.”, señaló.

Interpelando a los diplomáticos presentes, cuyos países han realizado aportes de armas significativos a Ucrania, también agregó “A los cinco miembros permanentes de las Naciones Unidas, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Mayores ganancias para las industrias de guerra? ¿Una mayor parte del pastel global? ¿Es la madre tierra solo un pastel que engullir para ustedes?”.

Waters afirmó mantenerse neutral con respecto al conflicto, condenando tanto la invasión de Rusia (calificándola de ilegal) y a quienes, según él, la provocaron. “La invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa fue ilegal. La condeno en los términos más enérgicos posibles. Pero además, la invasión rusa de Ucrania no fue sin provocación, por lo que también condeno a los provocadores en los términos más enérgicos posibles”.

REUTERS/Shannon Stapleton

No es la primera vez que el músico se ha referido a este tema. Desde el comienzo de la guerra, Waters ha mantenido una postura que muchos han interpretado como una favorable a los rusos. En una entrevista con CNN el año pasado, el intérprete de Radio K.A.O.S. culpó a Ucrania y la OTAN de haber provocado la invasión, y desestimó las afirmaciones de crímenes de guerra cometidos por Rusia en el conflicto. Posteriormente, en una conversación con la revista Rolling Stone, manifestó estar en la “lista ucraniana de personas a matar” por sus dichos.