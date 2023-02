“El último deseo de Carmiña”: la nueva novela romántica de Carmen Gloria Villarroel, la escritora que se forjó en pandemia

La pandemia tuvo muchas caras. Dentro de las positivas, el desarrollo de talentos ocultos surgidos en medio de las largas cuarentenas y el hostigamiento de las extensas horas encerrados.

Es así como Carmen Gloria Villarroel comenzó a sumergirse en el mundo de la escritura, que, según cuenta, tiene larga data. “Durante el teletrabajo me decidí a escribir mi primera novela”, comenta.

Carmen Gloria dividía su tiempo entre su trabajo como secretaria en la filial chilena de una importante compañía discográfica y el desarrollo de “Hasta que tú me ames”, una novela romántica de personajes cotidianos ambientada en Ensenada, Región de Los Lagos. Tras ello, buscó una editora y publicó dicho texto en 2021 en Amazon: está disponible en la plataforma Kindle. Todo realizado de forma independiente.

Pero no quedó ahí. Continuando la inspiración, escribió su segunda novela, ahora publicada en formato físico, bajo la edición de Lily Flores, en 2022. La escritora cuenta qué caminos sigue su segundo libro, ambientado esta vez en la capital: “El Último Deseo de Carmiña se trata de una hermosa y férrea relación entre una madre y su hija. Eso de ‘amor de madre abismo sin medida’ está claramente plasmado en esta novela. Hay viajes, música, amistad y, por supuesto romance”. De hecho, en la novela la protagonista mantiene una relación “más allá de lo terrenal” con su madre, quien ha fallecido, pero la sigue guiando en materia amorosa.

En realidad, se trata de un cuento que data de 2009, pero que no tenía final y que encontró desenlace en un período de tres meses, durante 2022. “La verdad es que siempre me gustó escribir. Recuerdo que mis poesías para el Día de la Madre siempre ocupaban un lugar en el Diario Mural del Colegio. Luego, ya trabajando como secretaria, me di cuenta de que las minutas de reuniones que yo escribía eran muy esperadas y comentadas por todos. Es que siempre las adornaba con alguna gotita de humor. Siempre estaba escribiendo cuentos y se los mostraba a mi mamá. Ella era mi fan número uno”, cuenta Villarroel sobre sus inicios en la redacción.

“De adolescente leí mucho a Corín Tellado. De ahí mi predilección por el género romántico. De adulta, me gustó mucho la forma de escribir de Danielle Steel y de Megan Maxwell. Encuentro que las novelas románticas te ayudan a soñar. A creer en el amor, en la amistad, en las personas”, agrega sobre sus referentes.

Finalmente, la novelista visualiza el futuro en torno a las letras: “Tengo en carpeta dos proyectos para el próximo año”.

Quienes quieran adquirir “El último deseo de Carmiña” en formato físico pueden hacerlo escribiendo al correo cgloriavi15@gmail.com o a su Instagram: __glorita_2022. Este libro también se encuentra disponible en la plataforma Kindle.