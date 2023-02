Tini y Rodrigo De Paul: la apasionada historia de un amor campeón

Tini y Rodrigo de Paul se han convertido en los argentinos favoritos del espectáculo internacional. En octubre del 2021 el futbolista comenzó a seguir y dejarle likes a la cantante en Instagram, pero no fue hasta un mes después que se cruzaron por primera vez en un asado de amigos en común. Ahí el flechazo fue inmediato.

Recientemente Tini recordó ese momento en una entrevista radial. “Yo soy re enamoradiza. Me pasó. Con Rodri decimos que la primera vez que nos vimos ya hubo una conexión zarpada. Fue vernos y decimos ‘vos sos muy especial’. A él le pasó lo mismo y hay algo más”, confesó.

En un inicio la relación fue bastante criticada por el reciente quiebre amoroso que había tenido el futbolista con Camila Homs, la madre de su hijo. Por eso es que la relación entre la llamada “triple T” con De Paul se mantuvo en secreto y sin declaraciones oficiales a la prensa, hasta que las fotos viralizadas de un viaje a Ibiza parecía ser la prueba suficiente para todos. Una escapada romántica captada por los paparazzi que no les dejó más opción que empezar a abrir y confirmar su relación.

En julio, el futbolista dijo: “Estamos bien, felices. Se dijeron muchas cosas erróneas lamentablemente. Al principio uno dice es parte del juego mediático”. Poco después Tini dijo a la prensa: “Rodri es lo máximo, le está yendo increíble en todo lo que hace, así que nos acompañamos rebien (...) Estoy enamorada. ¡Cómo me descansaron con esa respuesta! Sí, estoy rebien”.

A pesar de que ambos tienen carreras exitosas, parecen saber sortear los problemas de una relación a distancia. Tini fue uno de los máximos apoyos mientras el futbolista se jugaba el todo por el todo para que Argentina se quedara con la copa del último Mundial de Qatar. Él mismo confesó que ella fue su consejera en momentos complicados del torneo y fue la persona en la que se resguardó para alejarse de tanta presión.

Cuando De Paul sufrió complicaciones antes del duelo entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final, confesó que Tini fue su apoyo. “Ella me decía ‘cómo te sentís’. Yo le decía ‘no sé, la verdad que no sé cómo me siento, si voy a poder correr rápido, si voy a poder patear y mañana es el partido’. Ella me dice ‘yo te voy a apoyar, decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir’. Al otro día me desperté y dije ‘voy a jugar’”.

Pero De Paul no ha sido un hombre de pocas palabras cuando se trata de felicitar y celebrar los logros de su pareja. La argentina ha vivido un ascenso exponencial en su carrera musical reflejado en hits como Miénteme, La triple T, Bar y Fantasi que la han llevado a girar por Europa y Latinoamérica. A finales de diciembre, Tini se presentó en su país, lo que terminó con De Paul arriba del escenario -con copa mundial y todo- para celebrar el triunfo acompañado de su pareja y sus fanáticos.

“Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella, porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, escribió después en su cuenta de Instagram el futbolista.

Como si fuese poco el amor ya declarado en la prensa y redes sociales, el mediocampista sorprendió al mundo a inicios de años tatuándose una mariposa dedicada a Tini. El dibujo son dos pequeñas mariposas en el cuello por debajo de su oreja. La mariposa ha jugado un papel relevante durante los últimos tiempos en la carrera musical de su pareja a nivel de imagen, vestuario y estilismos.

El viernes pasado Tini lanzó su cuarto álbum Cupido. Un LP -que la Quinta Vergara disfrutará este lunes- compuesto por 14 sencillos descrito por la artista como un viaje del amor y el desamor. “Fueron dos años y medio que parecen diez. Pasaron muchas cosas a nivel personal y profesional. Es un proceso de álbum que marca una etapa muy importante en mi vida. Yo creo que nunca me voy a olvidar”, declaró.

El argentino a través de su Instagram le dedicó un emotivo mensaje a Tini. “En este tiempo pude ver la dedicación y amor que le pusiste a este álbum”, escribió. Y de inmediato agregó: “Ver reflejado todo tu esfuerzo para coronarlo de esta manera, me genera muchísimo orgullo. Te amo con todo mi corazón. Disfrutá, te lo merecés”. Para promocionar su nuevo LP Tini lanzó el sencillo Cupido acompañado de un video musical en el que se escucha la voz de su pareja durante los primeros segundos.

Revisa el video a continuación.

La segunda noche del festival la abrirá Tini, seguido por el humor de Diego Urrutia y el cierre en manos de la argentina Emilia.