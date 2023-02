Belenaza no realiza autocrítica tras tropezón en Viña: “La gente pidió la Gaviota y la recibí feliz”

La comediante Belén Mora abordó lo ocurrido con su rutina en la tercera noche en el Festival de Viña, la que fue de más a menos y aunque se fue con la Gaviota de Plata, finalmente salió del escenario entre pifias.

En una breve conferencia de prensa de poco menos de siete minutos, la artista se refirió al momento de la entrega del trofeo, pedido por parte de la galería. La artista detalló que “la sentí la raja. La gente pidió la gaviota y la recibí feliz”.

Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Respecto al momento del bis, en que las pifias fueron más fuertes, la artista señaló que no pensó en salir tras la premiación. “Las pifias venían de antes, no, no para nada. Decidí quedarme, decidí escuchar al público, uno trabaja para el público, la opinión del público es la que vale. No es la manera ideal que me hubiera gustado, pero se expresaron, porque aunque no lo crean aunque habían muchos que estaban pifiando, habían algunos que me estaban pidiendo”.

Consultada por alguna autocrítica, la comediante detalló que esta noche cumplió un sueño y que rescata el haberse llevado la Gaviota, pese a las pifias finales. Eso sí, remarcó que aquel no era el momento para el análisis. “Me bajé con la adrenalina, me puse una parka, celebré con mi equipo, estoy viviendo el momento. Las reflexiones vendrán después, ahora seria demasiado matea y bacán. Después del carrete y la caña nos vamos a sentar con el equipo a analizar”.

“Estoy orgullosa de lo que hice -agregó-. Habría sido espectacular llevarme 2 Gaviotas, pero me llevé una. Las reflexiones vendrán después (...) ya llegará el momento de analizar la rutina, ver los aciertos los errores”.