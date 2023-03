Crítica de discos de Marcelo Contreras: el buen momento de Gorillaz, Paramore y Cancamusa

Gorillaz - Cracker island

Gorillaz es el vehículo favorito de Damon Albarn (54) para conectar con las sensibilidades de este siglo, un escape a sus raíces conjugadas en guitarra, bajo y batería. Aunque el proyecto de tintes virtuales alude a una banda tradicional, se trata de una expresión mediada por recursos digitales en música y estética, con canciones concertadas al espíritu de estos tiempos, un hálito infantil encriptado hasta la adultez. Sin embargo, la música del astro británico es progresivamente crepuscular, como si el otoño de su existencia se hubiera adelantado. Sean títulos solistas o este proyecto, parece melancólico y taciturno, lejos, muy lejos, de la actitud cínica y pícara que encantó al mundo en los 90.

Cracker island, que en el saldo concita la evolución de la world music con refinado instinto pop, suma a una serie de invitados que benefician composiciones con más capas que giros, siguiendo la tradición de Gorillaz. Algunos aportes relucen, como sucede con Stevie Nicks en Oil y el bajista Thundercat en el corte que da nombre al álbum. Otros parecen algo forzados. Albarn no saca a Bad Bunny de su zona de confort en Tormenta, con el eje lírico habitual del rey del urbano: la chica afortunada que debe darse con una piedra por estar con él.

Paramore - This is why

El regreso de Paramore retrata los beneficios de detenerse y tomar distancia, aún cuando el éxito acompañe una trayectoria. A seis años del alabado After laughter, junto al tanteo solista de la líder Hayley Williams con un par de lanzamientos que cosecharon entusiastas críticas, en particular Petals for armor (2020), este sexto título retrata madurez en distintos frentes. La matriz pop punk bailable de la banda de Tennessee se mantiene intachable en canciones como The News y C’est comme ça, pero la mayor parte del material apunta hacia otras pulsaciones y arreglos más oblicuos, que notoriamente siguen las enseñanzas de los británicos Bloc Party, una de las influencias asumidas. Paramore comprendió que la velocidad no es un fin, sino uno de varios caminos posibles. Por lo mismo, sin desmerecer las canciones de mayor energía, las bifurcaciones más calmas son las mejores en esta entrega, como ocurre en el mediotiempo Big man, little dignity, acompañado de una infinidad de detalles en los arreglos, incluyendo vientos.

Hacia el último tercio llegan los mejores momentos de This is why, en títulos como la hermosa Liar con Williams brillando al micrófono, el pop cristalino de Crave, y el drama por partes de Thick skull.

Cancamusa - Amor minimal

Mientras Shakira impone el desprecio y el ajuste de cuentas cuando se trata de rupturas, el pop femenino chileno matiza. En noviembre, el regreso de Nicole apostó por la superación de la crisis de pareja, mientras este segundo álbum de Natalia Pérez Peralta (33), Cancamusa, es como una vieja fotonovela empacada en dream pop, con ligeras caricias trip hop. Amor minimal relata distintos episodios de una relación que, a pesar del quiebre expuesto desde el primer corte Decidí (“yo tengo claro que tú vives en mi, pero de a poco tú te fuiste de aquí”), se expresa con cariño y melancolía, material de fresco espíritu compositivo, y un notorio brillo instrumental pulido puntillosamente desde la producción.

Las canciones se suceden rápidas y ligeras, buscando alternativas de relato para el enamoramiento. Potencialmente, la mayoría de los temas poseen cualidades de single, con estribillos pegadizos y coquetos, como ocurre en Si te viera.

Si algún reproche cabe en esta efectiva segunda entrega de la demandada baterista que ha acompañado a Mon Laferte y Javiera Mena, entre otras figuras consagradas de la escena nacional, es cierta tendencia a un enmarcado melódico similar para la mayoría de los títulos. Tarea para la casa probar otras instancias.