Las revelaciones de la carta astral de Pedro Pascal: “Impulsivo, algo mal genio y con fuerte ética de trabajo”

En pleno ascenso profesional y ya consolidado como uno de los actores más relevantes del 2023, todos quieren saber más de Pedro Pascal. El chileno que protagoniza la exitosa serie de HBO, The last of us, reveló en una entrevista con MTV sus tres grandes ubicaciones en el zodiaco: los signos del Sol, la Luna y su Ascendente. El medio británico Metro, quizo ir más allá y estudió su carta astral.

La carta astral se utiliza para entender y predecir los rasgos de la personalidad de un individuo. Es una representación simbólica de la posición de los astros en el momento exacto en el que uno ha nacido, a partir de fecha, hora y lugar.

Pascal nació en Santiago el 2 de abril de 1975, por lo que su signo solar es Aries. En su entrevista con MTV, Pedro describió lo describió como “lo mejor y lo peor”, y agregó: “No hacemos cosas intermedias”. Según el medio británico significa que es “una maravilla infantil ante el mundo” y también un significado de problemas con la impulsividad, un poco de mal genio o que se aburre con facilidad”.

“Actuar es una elección natural para un Sol en Aries como Pedro Pascal, lo que garantiza que no haya dos días iguales y le permite canalizar su energía apasionada en su oficio”, agregan.

El signo lunar del actor, que describen el yo interior de una persona, las emociones y los deseos subconscientes, está en Capricornio. “Pedro tiene una ambición innata, abordando las cosas con estrategias planificadas previamente en lugar de seguir la corriente. Este signo lunar también denota una fuerte ética de trabajo”, señala Metro.

“La colocación de la Luna de Pedro Pascal equilibra su salvaje Sol en Aries, cimentándolo con un elemento de deber y pragmatismo”, agregan,

Respecto a su ascendente, que representa su apariencia externa y el cómo es visto cuando se conoce por primera vez, el chileno dijo no tener claridad si es Géminis o Cáncer ya que extravió su certificado de nacimiento.

Los ascendente Géminis se caracterizan por sus cualidades sociales y de sentido del humor, aunque tienen la connotación de ser difíciles de entender. Por otro lado, Cáncer aprecia el hogar, la familia, la comodidad y hablar.