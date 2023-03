Demi Moore decide mudarse con Bruce Willis para cuidarlo tras ser diagnosticado por demencia

El momento que atraviesa Bruce Willis (67) es de cuidado. Fue diagnosticado en 2022 con una afasia, pero a mediados de febrero su esposa, Emma Heming, junto a sus hijas, emitieron un comunicado que daba a conocer la situación actual y real de Willis: el intérprete padece una demencia frontotemporal sin tratamiento.

Entre las personas que han apoyado al actor de Pulp Fiction, se encuentra curiosamente su exesposa, Demi Moore (60). La actriz de Ghost estuvo casada 13 años con Willis (con quien tuvo tres hijas) y no dudó en acercarse a brindar su apoyo.

Y tan lejos ha llegado su compromiso que durante esta mañana, el portal de noticias Daily Mail informó que la protagonista de Hasta el límite se habría mudado temporalmente a la casa que su exmarido comparte con su actual esposa y sus dos hijas menores: Mabel y Evelyn.

De acuerdo a una fuente consultada por el Daily Mail, “Demi se mudó y no se irá hasta el final”. Además, indica que la actriz no se ha despegado de su expareja por el duro proceso que está atravesando, y que ya se había quedado a dormir varias veces en su casa. De este modo, la mudanza fue algo bastante natural.

“Al principio nadie fuera de la familia podía entender qué estaba haciendo Demi viviendo con su ex y su nueva esposa, pero ahora todo tiene sentido (...) Demi ha sido una roca para la familia y esta decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor”, dijeron los representantes de la actriz al Daily Mail.

Los días de Willis han sido complejos. De hecho, Emma Heming hizo un llamado a quienes lo graban con celulares para que no le hablen. “A los de los videos, por favor, no le griten a mi marido preguntándole cómo está o lo que sea (...) simplemente no lo hagan. ¿De acuerdo? Denle su espacio. Permitan que nuestra familia o quien esté con él ese día pueda llevarlo del punto A al punto B con seguridad”.