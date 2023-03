Esposa de Bruce Willis ruega a los paparazzi que no le griten al actor en la calle y que mantengan su distancia

Hace un año Bruce Willis anunció que se retiraba de la actuación por sufrir de afasia, una enfermedad neuronal que le afectaba el habla. Luego de meses sin tener novedades de su salud, a mediados de febrero su esposa, Emma Heming, junto a sus hijas, emitieron un comunicado que daba a conocer la situación actual y real de Willis: a sus 67 años, el intérprete padece una demencia frontotemporal sin tratamiento.

El fin de semana recién pasado el actor salió con unos amigos a tomar un café en Santa Mónica. La reunión fue captada por fotógrafos que intentaron hablar con él. A raíz de esa situación, Heming publicó en su Instagram un video en que pide a los paparazzi que guarden las distancias con Willis. “Sé que este es su trabajo, pero mantengan su distancia”.

Heming Willis y Bruce Willis se casaron en 2009 y tienen dos hijas, Mabel y Eve. Desde que el estado de salud de Willis se complicó, ella ha sido quien se ha convertido en su portavoz. “Si eres alguien que cuida a una persona con demencia sabrás lo difícil y estresante que puede ser sacar a alguien ahí fuera y ayudarle a moverse con seguridad, aunque sea para ir a por un café”, dice en su video.

La ex modelo de 44 años afirmó que “todavía queda mucha educación por impartir” sobre las personas que viven con demencia. “A los de los videos, por favor, no le griten a mi marido preguntándole cómo está o lo que sea (...) simplemente no lo hagan. ¿De acuerdo? Denle su espacio. Permitan que nuestra familia o quien esté con él ese día pueda llevarlo del punto A al punto B con seguridad”, agregó.

En el pie de foto de la publicación Heiming pidió consejos a cuidadores y especialistas de personas con demencia. “¿Algún consejo o sugerencia sobre cómo sacar a sus seres queridos al mundo de forma segura? Por favor, compártanlo a continuación”.