Tove Lo: una de las figuras de Lollapalooza sube reacción comiendo Chocman y Super 8

Lollapalooza Chile ha llegado a su fin -tras el pasado fin de semana en el Parque Bicentenario de Cerrillos-, pero algunos artistas siguen dando que hablar. Es el caso de la artista sueca Tove Lo, Ebba Tove Elsa, quien se presentó en la cita durante la tarde del pasado sábado 18, además de tener un sideshow el lunes en el teatro Teletón.

Tras ello, como una forma de evaluar los productos típicos del país, la cantante subió un video a su cuenta de TikTok donde entregó su evaluación del Chocman y del Super 8, parte de los chocolates más populares de Chile.

De hecho, se dio el tiempo para probarlos sin apuro y analizar sus sabores, su textura y lo que va dejando al disfrutarlo.

“Muchos de ustedes me comentaron que comiera el Super 8 y el Chocoman. Los conseguí en el aeropuerto. Ahora los voy a probar. Bocadillos chilenos. Empecemos con el Super 8”, comenzó. Partió, de hecho, por el propio Super 8, al decir: “Esto me recuerda una golosina que tenemos en Suecia, postre que se parece en textura, que es como una galleta fina y suave. Está muy bueno. Wow. Esto me recuerda a mi infancia”.

Después continuó con el Chocman. “La textura es muy, muy buena. También es sabroso. Es banana…No soy una gran fanática de las cosas con sabor a banana, pero la textura de esto es muy buena”, finalizó.

Puedes ver aquí el video de TikTok con Tove Lo probando los bocadillos nacionales.