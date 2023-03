Chris Martin revela su estricta dieta tomada de Bruce Springsteen: “Está más en forma que yo”

La imagen es una preocupación para los famosos. Y Chris Martin, el cantante de Coldplay, no es la excepción. Hace pocos días, en charla con Conan O’Brien, reveló que está siguiendo una dieta con solo una comida al día. Según el frontman, esto se le ocurrió tras un encuentro con el mismísimo Bruce Springsteen.

Martin, de 46 años, se declaró admirado por la condición que luce “El Jefe”, a sus 73. Comentó que se reunió con él y su esposa Patti, y tras almorzar, reflexionó: “Ya estaba en una dieta estricta, pero pensé, ‘Bruce está todavía más en forma que yo’, y Patti dijo que era porque solo come una vez al día, así que pensé que ese era mi próximo desafío”.

De este modo, Martin reveló que a partir de ese momento, ya lo tomó como una costumbre. “Pues la verdad es que ya no ceno. Paro de ingerir alimentos a las 4 de la tarde y aprendí eso yendo a comer con Bruce Springsteen”.

Eso sí, Martin no compartió en qué consistía esta única comida del hombre de Dancing in the dark, aunque sí que bromeó diciendo que era: “Falda de búfalo con salsa de esteroides”.