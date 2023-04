“Llegó el momento de Pedro Pascal”: Variety pronostica nominaciones para el chileno en los Emmy

“Sería inconcebible imaginar un listado de actores de los Emmy sin la inclusión de la superestrella chilena”, planteó de manera categórica Variety, uno de los portales especializados más relevantes de Hollywood.

En la previa a que se conozcan las nominaciones de la 75° edición de los premios –el próximo 12 de julio–, el medio elaboró un artículo explicando por qué Pedro Pascal podría hacer historia una vez que se anuncien las candidaturas.

El intérprete tiene tres roles que podrían ponerlo en carrera por el máximo galardón de la televisión: The last of us (HBO/HBO Max), la tercera temporada de The Mandalorian (Disney+) y el capítulo de Saturday Night Live que se emitió el pasado 4 de febrero, donde se lució como presentador del programa.

“Hasta ahora, Pascal es claramente el más destacado de todos los anfitriones de la temporada 48″, resaltó Variety sobre su participación en el icónico espacio de la cadena NBC.

Según su óptica, su papel como Joel en The last of us le permitió “internalizar sus emociones y apoyarse en sus gestos físicos para crear un personaje tridimensional”. Ese protagónico es “posiblemente la mejor actuación profesional de Pascal hasta el momento”, afirmó.

La publicación resaltó que, si finalmente consiguiera la ansiada nominación a los Emmy, el chileno se convertiría en el segundo latino en lograrlo, siguiendo los pasos de Jimmy Smits, aspirante en cuatro ocasiones gracias a NYPD Blue.

Foto: HBO

Algunos de sus potenciales competidores incluirían a nombres provenientes de otras series de HBO, como Succession, House of the dragon y The White Lotus, y al mexicano Diego Luna, elogiado por Andor (Disney+).

De acuerdo con lo que expuso el portal, el mismo Pascal podría entrar en el listado gracias a una segunda actuación: Din Djarin en The Mandalorian, la ficción de Star Wars que ya ha sido dos veces candidata al premio a Mejor serie de drama.

“Aunque varios artesanos han sido reconocidos por la franquicia, el hombre detrás del casco no ha podido superar ese obstáculo”, subrayó el medio.

“Llegó el momento de Pedro Pascal, votantes de los Emmy. No lo arruinen”, concluyó.