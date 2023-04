Aparece grabación inédita de uno de los primeros recitales de The Beatles

Un nuevo registro de los primeros tiempos de The Beatles acaba de aparecer. Se trata de una grabación en audio de un show de una hora realizada por Los Beatles hace exactamente 60 años. Esta fue dada a conocer a través del sitio de la BBC por el responsable de haber realizado el registro de manera aficionada.

Fue una actuación que el grupo ofreció en el internado para varones Stowe, en el condado de Buckinghamshire, en 1963. El registro del show fue efectuado por un adolescente de 15 años llamado John Bloomfield, quien lo hizo para probar cómo funcionaba su moderna grabadora de cinta. Sin proponérselo, su material se constituye como el más añejo registro de un recital de los Fab Four, de los que no existen muchos.

Por esos días, los Beatles se encontraban promocionando su flamante primer álbum, lanzado solo dos semanas Please Please Me, el 22 de marzo de 1963.

Según comentó Bloomfield a la BBC, Los Beatles actuaron a cambio de 100 libras y fueron contratados por otro estudiante llamado David Moores, quien se encargó de vender las entradas para reunir el dinero. Además recordó que llegaron con retraso porque venían de una sesión de grabación en los estudios de la BBC en París.

“Diría que crecí en ese mismo instante. Suena un poco exagerado, pero me di cuenta de que esto era algo de un planeta diferente”, dijo Bloomfiled al rememorar las sensaciones experimentadas en ese momento.

“No fue hasta que empezaron a tocar que escuchamos los gritos y nos dimos cuenta de que estábamos en medio de la Beatlemanía. Era simplemente algo que nunca habíamos experimentado vagamente”.

Parte de la grabación fue revelada en el programa Front Row de BBC Radio 4, que se puede escuchar aquí.