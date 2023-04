Josh Klinghoffer se muestra crítico con la nueva música de Red Hot Chili Peppers

El exintegrante de Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, hizo unas llamativas declaraciones acerca de su exbanda. Concretamente, se refirió a los últimos dos discos del conjunto desde que volvieron a unirse los 4 miembros originales: Unlimited Love y Return of the Dream Canteen, ambos del 2022.

En el pódcast 5 Notas, Klinghoffer comentó bastante crítico: “No creo que haya terminado de escuchar el segundo. Estaba tratando de escucharlo una vez antes de partir en un avión, y llegué tal vez hasta la novena canción, y no creo que escuché el resto”.

Incluso, añadió que con él, la música de grupo era mejor. “Es difícil, solo porque, sinceramente, creo que estábamos haciendo música más genial. Nunca quiero sonar negativo sobre alguien que hace música, pero su nuevo disco me dejó muy sorprendido”.

Sin embargo, destacó que no le guarda ningún rencor a John Frusciante, a quien él mismo reemplazó, y viceversa. De hecho, ambos lanzaron un disco colaborativo en 2004: A Sphere in the Heart of Silence.

“Siento que sería divertido volver a tocar algunas de esas canciones, o tocarlas en vivo, nunca las tocamos en vivo. No hablamos mucho en estos días. Pero siempre he sostenido que todavía tengo un enorme amor por él. Es uno de mis músicos favoritos; uno de mis escritores favoritos. No estoy en contra de la idea”.