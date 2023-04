HBO Max desaparece y da paso a nueva plataforma: Max

Foto: HBO

A partir de mayo empezará a operar en Estados Unidos un servicio que albergará el contenido de su predecesor y de Discovery+, que no estaba disponible en Latinoamérica. Su catálogo incluirá The Last of Us, Euphoria y Los Soprano, así como títulos nuevos, como una serie basada en Harry Potter y un segundo spin-off de Game of Thrones.