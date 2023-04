Bruno Mars se presentará en el Estadio Monumental: mira aquí los precios

El cantante Bruno Mars regresa a Chile luego de 6 años de haberse presentado por última vez en nuestro país. de esta manera, se confirma su show en Santigago.

El hombre de When I was your man tiene más 200 millones de singles vendidos en todo el mundo y catorce premios GRAMMY se presentará el próximo 6 de septiembre en el Estadio Monumental.

La preventa para el Bruno Mars Tour 2023 que contará con un 20% de descuento, comenzará este martes 25 de abril a las 11 am y será exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia.

En tanto, la venta general comienza el jueves 27 de abril a las 11.01 am.

Ambas ventas en www.ticketmaster.cl