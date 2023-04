Foo Fighters lanza su primer single sin Taylor Hawkins: escúchalo acá

Foo Fighters vuelve al ruedo. La banda anunció que tendrá un nuevo disco de estudio que lanzarán el próximo 2 de junio. Se llama But here we are, y su primer single es Rescued. El primero de grupo sin el baterista Taylor Hawkins, fallecido en 2022.

“But here we are es casi en igual medida el undécimo álbum de Foo Fighters y el primer capítulo de la nueva vida de la banda. Canalizando sónicamente la ingenuidad del debut de Foo Fighters en 1995, influenciado por décadas de madurez y profundidad, But here we are es el sonido de unos hermanos que encuentran refugio en la música que los unió por primera vez hace 28 años, un proceso que fue tan terapéutico como una continuación de la vida”, señaló el grupo en un comunicado.

Hasta el momento, no se ha comunicado quién tocó la batería en el nuevo álbum, pero todo parece indicar que lo hizo el mismo líder del conjunto, Dave Grohl, por lo demás, un eximio exponente tras la nave.

Solo en diciembre pasado, Foo Fighters prometió continuar como “una banda diferente” tras la sorpresiva muerte de Hawkins, en Colombia. En septiembre, la banda organizó dos conciertos tributo en honor. El primero se realizó el 3 de septiembre de 2022 en el estadio Wembley de Londres, y el segundo, el 27 de septiembre de 2022, en Los Ángeles.