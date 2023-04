Manuela Martelli obtiene Premio Platino por 1976 y Andrés Wood gana por miniserie inspirada en libro de García Márquez

Este sábado se desarrolló la entrega de los Premios Platino que reconoce a figuras de la industria cinematográfica y producciones de América Latina, España y Portugal. En su décima edición, una de los títulos favoritos en esta entrega de premios fue Argentina, 1985. El film se llevó el premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Guion, Premio al Cine y Educación en Valores, Mejor Dirección de Arte y Mejor Interpretación Masculina para el actor Ricardo Darín.

En la ceremonia contó con la presencia de intérpretes nacionales como Benjamín Vicuña, Antonia Zegers, Javiera Contador junto a su pareja, el director Diego Rougier - cuya película Desconectados estaba entre las nominadas a Mejor Comedia -, Amparo Noguera y Claudia Di Girolamo, ambas actrices nominadas por su interpretación en la serie 42 días en la oscuridad.

Manuela Martelli recibió el premio a Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana

Otra de las invitadas a la premiación fue la directora nacional Manuela Martelli. Su primer largometraje titulado 1976 fue estrenado hace casi un año en el Festival de Cannes y este sábado fue premiada como Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana en los Premios Platino. La película es protagonizada por Aline Küppenheim, quien interpreta a Carmen, una mujer que viaja a la playa para supervisar los arreglos en su casa durante unas vacaciones de invierno. Allí un sacerdote le pide cuidar a un joven de izquierda durante la dictadura militar chilena.

Manuela Martelli

“A mí me interesaba esa historia que no estaba en los libros, la historia que estaba en las memorias de las personas. Me empecé a meter principalmente en las memorias de las mujeres, conversando con dueñas de casa y mujeres que habían ayudado, que habían participado de esa historia con mayúscula, pero de manera tangencial y de manera anónima”, explicó Manuela Martelli en entrevista con este mismo medio hace algunos meses donde conversó acerca de la inspiración para la realización de 1976, película que ya se puede ver a través de Netflix.

Miniserie dirigida por Andrés Wood también fue una de las premiadas en el evento

Andrés Wood también fue uno de los triunfadores en los Premios Platino gracias a la miniserie Noticia de un secuestro, producción que toma la narración de Gabriel García Márquez sobre una serie de secuestros ocurridos en Colombia a inicios de los 90. En 6 capítulos la producción chilena y colombiana cuenta los hechos perpetrados por el grupo criminal Los Extraditables y que el autor de Cien años de soledad plasmó en su libro de 1996.

Noticia de un secuestro - actualmente disponible en Amazon Prime Video - fue premiada como Mejor Miniserie Iberoamericana, mientras que Andrés Wood, junto al hijo del autor de García Márquez, Rodrigo García, fueron reconocidos con el galardón a Mejor Creador de Miniserie.