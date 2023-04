Toni Reutter: la historia de la artista pop chilena que se abre paso en Nueva York

Toni Reutter es un nombre casi anónimo en la escena chilena, pero en Nueva York se abre paso de forma sólida y consistente. Su nombre ya reluce en algunos circuitos de la Gran Manzana y su pop de terminaciones modernas y con influjo de las grandes divas del género ya resuena en variados lugares de la ciudad.

Un ejemplo fue el pasado sábado 22 en una de sus primeras presentaciones profesionales en la ciudad, en The Bowery Electric. Por lo demás, es la ciudad donde vive y donde estudia música, en la NYU hace 5 años.

“El show estuvo Increíble. Hacia un año que no tocaba en vivo, y el último lugar en el cual me presente fue el legendario Radio City Music Hall, así que sentí la presión de poner un espectáculo. También tomé varios riesgos al incorporar un elemento audiovisual para acompañar cada canción, algo que no había probado antes. Creo que a la gente le gustó mucho el nivel de producción y preparación, la banda que sonó poderosa, y el baile que ya cada vez más hace parte de mis shows”, asegura.

¿Cómo llegó hasta ahí? Con sólo 4 temas, escritos y producidos por ella, Reutter ya tiene un comunidad virtual y real que la sigue en presentaciones informales o ligadas a los estudios, algunas de las cuales se convirtieron en virales.

Con clases de ópera desde adolescente, fue un video cantando I will survive el que reventó TikTok. Su voz, su sintonía con el saxofonista y sí, un llamativo pantalón, dispararon las reproducciones y los comentarios.

“La música es lo más importante en mi vida y de pronto millones comentaban mi imagen”, recuerda Reutter, quien hoy conjuga su pasión y profesionalismo por la música pop con un look potente y atractivo, y letras directas y francas.

Luego sigue para explicar sus orígenes: “Mi relación con el arte no empezó directamente con la música, si no con el escenario. A los 3 años me tocó liderar el baile pascuense en mi colegio y lo di todo jajajajajaja. Hasta el día de hoy los papás del colegio me lo mencionan por que creo que esa fue la primera vez que la gente alrededor mio se empezó a dar cuenta que había algo especial en mi cuando me ponían en el centro de la atención. Y desde ahí empece a explorar el escenario: hice danza en el colegio, tome teatro, y eventualmente llegue a la música. A los 15 años me empecé a presentar en vivo cantando covers, y como ya escribía Poesía y cuentos en mi tiempo libre, uní mi voz con estas historias y empezaron a nacer canciones. Y una cosa llevó a la otra y aquínestamos jajajajaj”.

Este sábado también estrenó el videoclip de CEO, canción que sirve como carta de identidad y presentación para su propuesta.

Sobre la letra de CEO, sigla en inglés para el líder de una organización, generalmente hombre, Reutter define: “Es sobre la empoderación de la mujer, desde un ángulo que tiene que ver con estar en control de tu sexualidad. Es una canción muy sexual, pero yo estoy en control de la narración”.

Same year, Stolen DVD y Can you get my high, además de decenas de improvisaciones que muestran la potencia de su voz, pueden verse en sus redes sociales, donde seguirá dando cuenta de sus avances en Nueva York, desde donde espera convertirse algún día en “la primera cantante pop chilena en llenar estadios en el mundo”.

De hecho, sus metas son voluminosas: “Yo quiero tocar en Madison Square Garden, hacer un tour por todo el mundo, ganar Grammys, colaborar con mis artistas y productores favoritos, como Rosalía y Max Martin; quiero representar a Chile internacionalmente, porque merecemos tener una presencia poderosa e internacional en la industria de la música. Este año planeo sacar más singles y grabar otro video musical para el single más potente. También quiero preparar otro show incluso más grande, ya que creo que esa es la mejor forma para que la gente entienda mi propuesta artística. Yo brillo cuando estoy en el escenario, y quiero compartir el talento que me dio Dios con todos aquellos que estén dispuestos a escuchar”.