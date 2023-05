Así fue el comentado paso de Pedro Pascal por la Met Gala

A medida que su nombre ha ganado reconocimiento en Hollywood, se ha vuelto cada vez más habitual ver a Pedro Pascal en las principales instancia de la industria. Eso incluye la Met Gala, donde participó en 2019 y regresó este lunes.

Bajo el concepto Karl Lagerfeld: A line of beauty, diferentes personalidades de la música, el cine y la moda se reunieron en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York.

Nicole Kidman, Dua Lipa, Bad Bunny, Kate Moss, Viola Davis, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Lil Nas X, Robert Pattinson, Jared Leto, Lizzo y Margot Robbie fueron algunas de las figuras que desfilaron durante las tres horas y media del evento.

Hacia el final, el intérprete de The last of us apareció vestido con un conjunto Valentino: abrigo y camisa de color rojo, y short, corbata y bototos de color negro.

El look del actor chileno fue uno de los más comentados de la edición de este año de la gala benéfica comandada por Anna Wintour.

Revisa a continuación otras imágenes:

Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Foto: REUTERS/Andrew Kelly