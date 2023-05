Pedro Pascal actuará en Gladiador 2

En paralelo a su reconocido trabajo en series, en los últimos años Pedro Pascal ha trabajado bajo las órdenes de Antoine Fuqua, Barry Jenkins, Patty Jenkins y Judd Apatow.

A semanas de que se estrene en Festival de Cannes su cortometraje junto a Pedro Almodóvar (Extraña forma de vida), el actor chileno sumará a su trayectoria otra colaboración con un director de renombre.

Pascal se uniría al elenco de Gladiador 2, la secuela de la película del año 2000 que Ridley Scott espera filmar durante este año. Así lo detalló el portal Deadline, afirmando que su fichaje se encuentra en conversaciones finales.

Esta vez el protagonista no es Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe), fallecido al final de la cinta original, sino que el hijo de Lucilla (Connie Nielsen). El personaje, encarnado por Spencer Treat Clark en el primer filme, será asumido por Paul Mescal, una de las figuras más promisorias de la industria actual, gracias a sus roles en la miniserie Normal people (2020) y el drama Aftersun (2022).

El reparto también contará con Denzel Washington, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Nielsen, además de Pascal en un papel por ahora no especificado. El rodaje comenzaría justo antes de que inicie las filmaciones de la segunda temporada de The last of us.

La noticia llega días después de que el chileno fuera confirmado en Drive away dolls, el primer largometraje de ficción en que Ethan Coen dirige en solitario, sin su hermano Joel. La película, una comedia negra sobre el viaje por la carretera de dos amigas (Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan), debutará en septiembre en cines de Estados Unidos.

Por mientras, el intérprete se mantiene ocupado con la campaña de premios de The last of us, una fuerte candidata a dominar las nominaciones a los Emmy, que se revelarán el próximo 12 de julio, y que podría darle su primer candidatura a los máximos galardones de la televisión.