De Charly García y Spinetta a Fabiana Cantilo: quién es quién en la serie de Fito Páez

Fito Páez (Iván Hochman)

Foto: Julieta Horak/Netflix © 2022

Fito Páez es el eje que articula la serie estrenada por Netflix. La historia se basa en sus memorias, Infancia & Juventud, que detalla sus orígenes y ascenso hasta la era de El amor después del amor (1992), el álbum más vendido de la historia del rock argentino y uno de los puntos claves de la carrera del artista.

Por ello, en la trama pasan momentos clave para Páez: el descubrimiento de la música, el deseo de tocar el piano tal como lo hacía la fallecida madre, sus primeros años en la trova rosarina junto a Juan Carlos Baglietto (que en la serie es interpretado por su hijo, Joaquín), los días como tecladista en la banda de Charly García, el romance con Fabiana Cantilo, el encuentro con Luis Alberto Spinetta, entre otros.

En la ficción, Páez es interpretado por dos actores: Gaspar Offenhenden, quien lo encarna de niño , e Iván Hochman (29), el que lo lleva a la carne en la adultez. Este último detalló a TN de Argentina que tomar el papel “fue un desafío muy grande porque son personajes públicos que están en el imaginario colectivo. Trabajamos mucho con todo lo que se conoce de ellos, pero a la vez nos propusimos no hacer una imitación”.

Fabiana Cantilo (Micaela Riera)

Foto: Julieta Horak/Netflix © 2022

La contraparte femenina de buena parte de la serie recae en Fabiana Cantilo, interpretada en la ficción por la actriz Micaela Riera (31). La cantante era parte de la banda de acompañamiento de Charly García y es en ese contexto en que conoce al flaco Fito Páez. Eso sí, la ficción se toma algunas licencias respecto a la forma en que efectivamente se encontraron por primera vez (en una reunión en que Charly hizo escuchar el recién grabado Clics Modernos a su banda).

En la ficción, Cantilo es retratada como una mujer de carácter fuerte y chispeante, muy cercana a García (con quien mantiene una tormentosa relación) y que contrasta con la personalidad más reservada de Páez (a quien trata de “usted”). Según Riera, la misma artista aprobó su trabajo. “Lo mejor de todo fue cuando Fabi Cantilo nos vino a ver durante una grabación en el Luna Park y le llamó la atención la excelente caracterización de los personajes al nivel que se veía parecida. ‘Me da impresión’, decía”, señaló a TN.

Conocida por temas de su posterior carrera solista, como Mi enfermedad o Mary Poppins y el deshollinador, Fabiana Cantilo es uno de los nombres femeninos clave de la generación surgida en los ochentas, con una respetable trayectoria que la ha tenido en varias ocasiones presentándose en el país.

Rodolfo Páez (Martín Campilongo)

El serio y compuesto Rodolfo Páez, el padre de Fito, es acaso el mayor contrapunto de la historia. Su caracterización sigue a grandes rasgos el perfil que trazó el mismo músico en su biografía, es decir, un hombre rígido, conservador y que se opuso a la carrera musical de su hijo.

Así, Páez padre es algo así como el antagonista, pero con una incidencia menor en la historia si se le compara con el papel de Luisito Rey, el abominable padre de Luis Miguel, en la serie sobre el Sol de México. A diferencia del rol que encarnó Oscar Jaenada, el Rodolfo Páez de la ficción es un hombre temperado que es retratado más bien como un contrapunto de su hijo. Además, es una suerte de mentor al introducirlo en la música clásica y en la obra de artistas como Vinucius de Moraes.

En la serie, el papel es interpretado por Martín Campilongo (54), actor y comediante argentino. En charla con Gente, detalló cómo construyó al personaje. “Yo no hablé con Fito, pero los directores sí y me dieron material y cuentos de él en los que les había hablado del padre, en base a eso armé el personaje. Tengo entendido que las primeras escenas las vio y estaba contento. Entonces fui por ese lado”.

Charly García (Andy Chango)

Debe ser uno de los personajes más llamativos de la serie y por mérito propio. El Charly García que interpreta el músico Andy Chango (52), aporta frescura a la serie con un rol que retrata al artista en su época dorada a principios de los ochentas con todos sus bemoles; talentoso, impredecible, avasallador, provocador y genial.

En la trama, Charly, ya una leyenda del rock argentino por entonces, está a punto de lanzar su fundamental Clics Modernos (1983), por lo que anda en busca de músicos para su banda de apoyo en vivo (en ese momento también aparecen representados Pablo Guyot, Willy Iturri y Alberto Toth, los futuros GIT). Allí es cuando ve por primera vez a Fito Páez, y tras hablarlo con Fabiana Cantilo, decide reclutarlo. Así se produce el encuentro que marcaría la carrera del rosarino.

Sin mucha experiencia actoral previa, Andy Chango detalló a Rolling Stone, que fue el mismo Páez quien le pidió interpretar a García. “Me llamó Fito y me anotició de que iba a tener que hacer de Charly en la serie. Fito es muy amigo, una de las personas a las que no les puedo decir que no a nada, porque me bancó absolutamente toda la vida. Obvio que esa misma noche me desperté diciendo: ‘No, esto no lo puedo hacer’. Pero bueno, la verdad es que había algo seductor también, porque yo soy un aventurero”.

Luis Alberto Spinetta (Julián Kartún)

Julián Kartún es Luis Alberto Spinetta en El amor después del amor. Foto: Julieta Horak/Netflix © 2022

El otro nombre capital del rock argentino también está presente en la ficción. Primero como influencia, luego en presencia. En los primeros capítulos se ve al joven Fito con afiches de Almendra (la banda que dio a conocer a Spinetta) en su habitación de adolescente, mientras que más adelante, en los días tocando junto al trovador rosarino Juan Carlos Baglietto, los más atentos pueden notar que en algunos momentos suena Post Crucifixión, el tema de Pescado Rabioso.

Por supuesto ocurre el encuentro entre Páez y Spinetta. Y nuevamente, siguiendo el relato del mismo Páez, se recrea el primer cruce entre ambos músicos tal como ocurrió; es decir, cuando el “Flaco” vio al rosarino en una cabina telefónica, se le acercó y le preguntó: “Vos, ¿sos vos?”. Allí comienzan una sincera y fructífera amistad.

En la serie, el papel de Spinetta lo interpreta Julián Kartún (39). Se trata de un músico y actor, con una extensa carrera en televisión, series y unitarios, además de liderar desde el 2004 la banda El Kuelgue.

Cecilia Roth (Daryna Butryk)

El otro contrapunto femenino de la historia lo marca la presencia de Cecilia Roth, la actriz que fue pareja de Páez desde comienzos de los noventas, casi coincidiendo con el momento en que el artista alcanzará su mayor momento. De hecho, en un momento de la historia, Páez la hace escuchar los demos de El amor después del amor.

Roth es una actriz que ya en los ochentas se hizo de un nombre al trabajar en europa con cineastas españoles de la talla de Pedro Almodóvar, en cintas como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Laberinto de pasiones, entre otras. Tras un primer matrimonio con Gonzalo Gil, la serie recrea el primer encuentro con Páez en una alocada fiesta y como desde ese punto crecerá el romance.

En la ficción, Roth es interpretada por la actriz ucraniana-argentina, Daryna Butryk (28). En charla con Clarín, detalló cómo preparó el papel. “Miré un montón de vídeos, lo mismo que Mica. Repetí entrevistas como una loca, como un loro, así como con las tonalidades de Cecilia y demás, le copié el maquillaje, busqué fotos, busqué cómo se maquillaba”. Además tuvo la chance de conocer a la misma Roth. “Me abrió realmente las puertas a su casa, su intimidad, me contó cosas que jamás me hubiese animado a preguntarle, o sea, como que realmente fue muy abierta en ese sentido”, señaló.