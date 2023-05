Con Meryl Streep y Paul Rudd: Only Murders in the Building anuncia el debut de su tercera temporada

Una de las comedias más elogiadas del último tiempo prepara el lanzamiento de su nuevo ciclo. Cocreada por Steve Martin y John Hoffman, Only murders in the building regresará con su tercera tanda de episodios un año después del debut de sus capítulos más recientes.

En el contexto de un show de comedia en Orlando, Steve Martin y Martin Short revelaron la fecha de estreno, según recogió el portal Variety.

“Miren la nueva temporada el 8 de agosto”, señaló el primero, a lo que Short contestó: “Nuestra serie es como Steve tratando de orinar: se transmite durante 33 minutos”.

Centrada en tres vecinos que se unen por su pasión por los podcasts de crímenes reales (Martin, Short, Selena Gomez), la ficción recibirá una célebre incorporación en su tercer ciclo: según se confirmó en enero pasado, Meryl Streep se suma al elenco en un rol por ahora desconocido. En tanto, Paul Rudd repetirá su papel de la segunda temporada.

La primera tanda de episodios alcanzó 17 nominaciones a los Emmy y ganó tres de ellas: Mejor actor invitado de serie de comedia (Nathan Lane), Mejor diseño de producción para una serie de media hora y Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama de media hora.

Only murders in the building está disponible en Latinoamérica a través de la plataforma Star+.