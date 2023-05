Andre Reyes, fundador de Gipsy Kings: “Me encantaría hacer cosas con Rosalía o Karol G, una especie de reggaetón flamenco”

La suave melodía de una guitarra arpegiada anuncia que algo solemne está a punto de suceder. De pronto, una serie de planos detalle en cámara lenta recorren, poco a poco, un cuerpo delgado vestido completamente de morado, con una mano llena de anillos vistosos y la uña del meñique larga y pintada de rojo. Otro primer plano muestra el grabado de su camiseta: “Jesús”, el fugaz villano del clásico cinematográfico The big Lebowsky que, al son de una versión hispana y agitanada de Hotel California, amenaza con hundir las posibilidades de victoria para el equipo de The Dude en el campeonato de bolos.

Esa icónica escena del cine de los hermanos Coen no sería tan memorable sin la brillante musicalización de los Gipsy Kings, histórica agrupación franco-española que transformó los ritmos gitanos y de la rumba catalana en verdaderos éxitos de la música popular universal, con canciones como Volare, Bamboléo y Djobi, Djoba. Hoy, la banda continúa activa y trabajando sobre su legado, aunque dividida en dos agrupaciones independientes entre sí: los Gipsy Kings de Nicolás Reyes y Gipsy Kings by Andre Reyes. Esta última, formada por sus hijos y sobrinos, es la que llegará este 5 y 6 de mayo a suelo nacional, con recitales en el Gran Arena Monticello y el Teatro Caupolicán.

Los músicos comandados por Andre ya han visitado Chile en más de una ocasión. Estadías recordadas con mucho cariño por parte del guitarrista. “Todas las veces que hemos venido a Chile ha sido fantástico. La recepción del público chileno es muy buena, y además aporta mucho al grupo en lo que es la calidad interpretativa, en el momento del concierto. Porque hay mucha emoción, y que se transmite de la parte del público al recibir la música de los Gipsy”, afirma Andre con un semblante sonriente.

Conectado vía Zoom el fundador de los Gipsy (de raíces españolas, pero criado en Francia como consecuencia del avance de la guerra civil en España) explica que tiene más que clara la razón detrás del hecho de que su música, llena de ritmos propios de la cultura gitana, puede ser disfrutada en un país tan lejano como Chile. “En base a la experiencia que tenemos al rededor del mundo, en todos los países donde los Gipsy tocan, lo más impresionante es la transversalidad de los conciertos. Tanto jóvenes como niños, ancianos y viejos, como yo, disfrutamos de la música de los Gipsy… Y eso porque transmite una cultura milenaria, pero con su alegría características. Nos hacen cantar, bailar, olvidarnos durante dos horas de show de todo lo que nos pasa para resaltar esa alegría, que nos llega tanto a nosotros como músicos como al público”.

- Los Gipsy Kings son un grupo marcado por el vínculo familiar. Hoy, la banda que lidera está llena de músicos jóvenes que llevan su sangre. ¿Qué sensaciones le provoca el hecho de que esas nuevas generaciones hayan decidido acompañarlo en este proyecto? ¿Percibe que ese interés hará que el legado de la banda perdure por mucho más tiempo?

Esa prolongación de la cultura gitana viene de José Reyes, mi papá, que, a su vez, fue transmitida a él por su bisabuelo. Nosotros tomamos toda esa energía de José Reyes y Manitas de Plata –su tío–, que eran muy unidos. Es un gran placer sentir que esa cultura gitana musical se transmite, que el talento de los jóvenes la está haciendo reflorecer y, a su vez, permitirnos brindar la música de los Gipsy Kings al mundo entero. Siempre con esa felicidad y ese corazón que se abre en el momento de salir al escenario.

- Hace un tiempo, comentó que pronto se convertirá en abuelo. ¿Le gustaría que sus nietos se interesaran también en continuar con esa tradición gitana?

La emoción es muy grande. Tomás – su hijo- está a mi lado en este momento. Para mí es un proyecto poder transmitir esta sabiduría ancestral de la música gitana a mi nieto. Es lo más maravilloso que uno puede sentir como abuelo. Y rejuveneces. Muchas gracias por darme la noticia de que en Chile también saben que seré abuelo.

La música urbana, una oportunidad para ampliar el legado

Lo de The big Lebowsky es sólo uno de tantos gestos que demuestran la versatilidad y universalidad de la música de los Gipsy Kings. Sin embargo, también debieron enfrentar las críticas de un sector mucho más purista, que veía en el pop de los Gipsy una desvirtuación del flamenco y la rumba gitana pura y dura. A pesar de todo, Andre es un artista convencido de que esa incursión en la música popular fue, justamente, el elemento que les permitió visibilizar y masificar sus raíces.

En varias entrevistas, el guitarrista se ha mostrado capaz de disfrutar la música de forma transversal. Sin importar géneros ni los prejuicios de los más estrictos que, antaño, apuntaron sus críticas hacia ellos.

- Es conocido que usted suele escuchar música variada en géneros y nacionalidades. ¿Hay algún artista chileno o latinoamericano que le guste especialmente?

Un artista latinoamericano que aprecio mucho es Luis Miguel. Me encantaría poder hacer cosas juntos. La apertura de los Gipsy está graficada, por ejemplo, con nuestras versiones de clásicos como Hotel California, Volare o My Way, también traducida al español... Esa es la máxima demostración de que estamos abiertos a toda la música del mundo. Y por qué no: si algún artista chileno nos propone algo, podemos hacer algo juntos. Nos encantaría, porque es la prolongación de la música gitana en el mundo.

- En los últimos años, algunos músicos como Rosalía o C Tangana han rescatado algunos pasajes de la música gitana a través del urbano. ¿Qué le parece que los artistas de ese género se interesen en rescatar y repensar las raíces del flamenco, la ruma y lo gitano?

Esto lo digo de todo corazón. Me encanta saber que la música urbana también toma las raíces latinas flamencas, como lo hizo el Gipsy pop, que es como nos auto definimos los Gipsy Kings. Porque, bueno… En principio, la música flamenca es un poco terrible. Es el cante jondo. Y la música de Gipsy Kings viene de la camarga. La música de la camarga es más bien rumbera, más alegre. Y si bien también puede ser nostálgica, la Gipsy pop music, hace que las nuevas generaciones también lo puedan tomar.

Me encantaría poder hacer cosas con artistas como Rosalía o Karol G, que son personas que han tomado la música flamenca, gitana, y pop; y remendar nuestras raíces en el mundo entero. Y por qué no hacer una especie de reggaetón flamenco para ampliar la música.

La vida al mando de los Gipsy

Hace más de cuatro años que Andre emprendió un camino musical separado de su hermano Nicolás, que figuraba en la formación original como el líder de la banda. Hoy, el guitarrista no solo goza de la libertad que implica dirigir su propia división de los Gipsy. También pudo reconectar con la composición y las sesiones en el estudio de grabación, algo que decantó en el último disco de Los Gipsy Kings by Andre Reyes: Nací gitano (2022).

- ¿Cómo han visto el recibimiento del público a los temas de Nací gitano? ¿Qué tal fue reencontrarse con los estudios?

Me impresiona la reacción en las redes sociales y la forma en que ha continuado el interés por la nueva música de los Gipsy, en canciones como Dubay o La negra. Y con melodías que incluyen a los jóvenes Reyes. Uno de mis orgullos es estar con mis sobrinos. La familia Reyes sigue creando. El encuentro con los estudios fue fantástico, porque es un momento de concentración, donde visualizamos todas las melodías que hemos recogido por el mundo entero.

- ¿Qué tal ha sido la experiencia de estar cien por ciento al frente de su propia formación de los Gipsy Kings?

Estar a la cabeza y como líder del grupo me ha hecho sentir una libertad plena. Porque siempre, por respeto a Nicolás, mi hermano mayor, solía quedarme un poco a la retaguardia. Eso, a pesar de que vengo de la familia y recorrí toda la carrera de los Gipsy Kings. La inyección que nos ha dado Manuel –su manager- también ha sido importantísima, porque creyó en el entusiasmo, en la fuerza de los Gipsy. Y me siento completo en este momento, como hombre, como gitano músico, Me siento muy bien. Porque además estoy rodeado de toda esta gente joven que conservan el espíritu gitano y van más allá, cuando podrían haberse dedicado a otros rubros.

La música, la ancestralidad de lo que es la cultura gitana en el mundo, ha ido adelante con los jóvenes, y eso me hace sentir el corazón alegre. Eso es lo que transmitimos en cada uno de nuestros conciertos.

