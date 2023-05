Muere Terrence Hardiman, elogiado actor de The Crown, Doctor Who y The Dermon Headmaster

Ha fallecido un nombre relevante de la actuación en Inglaterra. El actor británico Terrence Hardiman murió a los 86 años, según anunció la agencia Scott Marshall Partners, que comunicó el hecho “con gran tristeza” y le describió como un “cliente querido y un actor de teatro y cine muy querido”.

Hardiman vivió su mayor éxito en la década de 1990 con el papel protagonista de la serie de la CBBC The Demon Headmaster, en la que consiguió asustar a toda una generación de adolescentes con su penetrante mirada y con su rudo estilo.

La ficción estaba basada en los libros infantiles de Gillian Cross, que lamentó la muerte de Hardiman en su cuenta de Twitter: “Muy triste al saber que Terrence Hardiman ha muerto. Fue un actor maravilloso en la televisión, el escenario y la pantalla y un gran Demon Headmaster. Mi más sentido pésame a su familia y amigos”.

La serie fue todo un éxito durante su emisión desde 1996 a 1998, y convirtió a Hardiman en toda una estrella en el país. En 2019, volvió a interpretar al icónico personaje, aterrorizando a una nueva generación de niños.

“La gente me reconocía por la calle”, confesó en una entrevista con The Telegraph. “Había niños que me miraban por la calle, me gritaban. Era muy sano. No solo ellos, también sus padres. El director era una persona horrible que quería dominar el mundo, y aún así, le querían”.

Terrence Hardiman, casado con la también actriz Rowena Cooper, también participó en series con Doctor Who, The Crown, Wallander y Prime Suspect.

Una vida laboral que le convirtió en eterno secundario de lujo de la televisión británica, pero que también le dio la oportunidad de probar suerte en el cine, con papeles como el de Ramsay McDonald en la oscarizada Gandhi (1982) de Richard Attenborough o Un verano en Oxford (2018).