The Weeknd mata a The Weeknd: esta es su nueva identidad

The Weeknd ya no va más. El popular artista canadiense ha cambiado su nombre en las redes sociales por el de nacimiento, Abel Tesfaye.

El cantante canadiense, había revalado a W Magazine su intención de cerrar esa etapa de su vida artística. “Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd”, señaló.

Eso sí, el artista detalló que la decisión no significa un retiro de la música. “Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero todavía quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente”.

Com detalló a Daily Mail, el nombre artístico surgió de una ocasión en la que dejó la escuela y se fue de casa. En principio salió solo por solo un fin de semana, pero nunca volvió. El resto es historia. Logró imponer hits como Die for you y Blinding Lights, y hasta ahora promedia más de 100 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify.

El cambio de nombre ya se puede apreciar en las redes sociales, donde figura con el nombre de Abel Tesfaye. Con ese, figura en el protagónico de El ídolo, la serie de HBO Max, que lo reúne con Lilly-Rose Depp como coestrella, la que llega a la plataforma el próximo 4 de junio.