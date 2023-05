Una madre a prueba de todo: cómo se gestó el retrato de Jennifer Lopez en The Mother

¿Hasta dónde es capaz de llegar una madre con tal de proteger a su hijo? El mundo animal ofrece múltiples ejemplos. Leonas, lobas, pingüinas, osas. Todas ellas capaces de dar la vida por el bienestar de sus crías.

Sin embargo, las películas de acción suelen graficar a los padres como los hombres protectores dispuestos a enfrentar mafias y asesinos con tal de rescatar a sus familias. Pero en The Mother, el más reciente estreno de Netflix que ya lidera la lista de los contenidos más vistos en el mundo, las escenas de acción y peligro son encarnadas por una mujer dispuesta a dar su vida con tal de proteger a su única hija. La misma que le fue arrebatada al nacer por el FBI hace 12 años, y que sus ex colegas y amantes vigilan pacientemente para cobrar venganza.

The Mother (Netflix)

Dirigida por Niki Caro (Mulán, Anne with an E) y protagonizada por Jennifer López, la cinta retrata a una ex militar y francotiradora que, tras involucrarse en negocios turbios, decide dar un cambio a su vida. Esto, al enterarse de que pronto se convertiría en madre por primera vez.

Sin embargo, separarse de las mafias no suele ser un asunto sencillo. Y su decisión de colaborar con la policía para que su bebé pudiese optar a algún tipo de protección de testigos terminará por separarla de su hija por asuntos de seguridad. Aun así, y desde su exilio voluntario en Alaska, la mujer encarnada por López hallaría la forma de estar pendiente de su primogénita a la distancia, lista para volver a defenderla cuando fuese necesario.

The Mother. Jennifer Lopez as The Mother in The Mother. Cr. Ana Carballosa/Netflix © 2023.

En materia de actuaciones el filme de Netflix también es ambicioso, pues su elenco reúne a la actriz y cantante Jennifer Lopez –que también ejerce de productora a través de su compañía Nuyorican Productions– con el mexicano Gael García Bernal y Joseph Fiennes en el rol de los villanos. Omari Harwick y la joven actriz Lucy Paez completan los papeles protagónicos como el agente del FBI de confianza de la mujer y su hija, que fue entregada en adopción a una familia que la quiere y cuida.

Y aunque la visión de la crítica no ha sido del todo favorable para el filme (suma 5.5 puntos sobre 10 en IMDb), el equipo detrás de su realización y la misma López han destacado la importancia que tuvo esta historia para sus participantes. Especialmente para la actriz.

Un personaje a la medida de JLO

La postura que adopta la película es clara: aquí, toda la trama gira en torno al tema de la maternidad. El nombre de la protagonista permanece oculto durante las casi dos horas que dura el largometraje. En esos minutos, todos los personajes la reconocerán como “la madre”.

Una decisión tomada a consciencia, y que también busca comunicar parte de la esencia del filme. “La historia se centra en la protección y la figura de la madre como una fuerza primaria, una fuerza protectora y peligrosa para cualquiera que amenace a su hijo. Eso fue muy interesante para mí”, comentó Caro en las notas de producción de la película. “(Que no se refieran a ella por su nombre) es perfecto porque en cada momento y en cada escena ella es siempre la madre. Ese es su instinto primario. Ser ‘la madre’ impulsa cada decisión que toma. Su nombre es irrelevante, pues ella es la madre de todos en esta película”.

The Mother (Netflix)

Los trabajos más aclamados de la directora suelen girar en torno a mujeres fuertes y sobresalientes, que no se quedan atrás a la hora de protagonizar escenas tan dramáticas como llenas de acción. Su rol en la dirección del reciente live action de Mulán es un ejemplo de aquello. Y para este rol, Caro confesó que desde el primer momento pensó en Jennifer López para el papel de la madre.

“No había otra actriz que pudiera ver en el papel. Realmente fluyó visceralmente. Cuando estaba leyendo el guion, sentí que sólo eran Jennifer y Jennifer”, confesó a Netflix. Algo que también compartieron los otros miembros del equipo. El proyecto llegó a los oídos de la artista gracias a Elaine Goldsmith-Tomas, una de las productoras y socia de López en Nuyorican Productions. Tras leer el guion, decidió compartirlo con la artista. Por su parte, ella se mostró entusiasmada con participar desde el primer momento.

La misma actriz compartió los elementos que la motivaron a participar del largometraje: “En este personaje vi a una mujer que en realidad no esperaba tener un hijo, y no sabía cómo ser madre porque nunca fue maternada. Y luego está su aprendizaje. Cualquiera que tenga hijos entiende eso. No hay un manual real de cómo ser el mejor padre. Simplemente lo haces con mucho amor. Y amas de la manera en que sabes”, señaló.

También confesó que los tiempos de rodaje coincidieron en un momento especial. “Soy mamá, mis hijos se estaban convirtiendo en adolescentes cuando filmé esto, y lo que me atrajo desde el principio fue explorar cuál es la mejor versión de una madre que puedes ser y cómo eso es diferente para todos. Esa idea fue algo que realmente me pareció interesante”.

Los elogios entre la artista y la directora son mutuos. Para López, la verdadera grandeza del guion llegó cuando Niki Caro se involucró en el proyecto. “No fue hasta que entró ella que estalló en esta gran película de acción en la que estábamos por todo el mundo. ¡Esta increíble y malvada madre internacional!”.

Y, además, confiesa que se trata de uno de los trabajos más relevantes de su filmografía. “Nunca en toda mi carrera encabecé una película de esta magnitud. Era una idea realmente abrumadora, pero nunca he sido de los que se alejan del trabajo duro. Me gusta esa parte. Y cuando haces una película como esta, realmente te mimetizas”.

The Mother (Netflix)

Las escenas de acción componen una parte fundamental de la cinematografía de The Mother. Justamente por eso, las intensificaciones de sus entrenamientos fueron esenciales para su preparación. Esto, sin contar el proceso de mimetizarse con las armas y aprender a andar en moto de tierra y de nieve.

“Esta fue una nueva vida de acción para mí”, afirmó la actriz.

“Estábamos filmando en Smithers, cerca de Alaska. Hacía mucho frío y todo lo que veías era blanco. No había color. Todos los días tenía que ponerme capas y capas de cosas para poder estar afuera, disparando todo el día y toda la noche. Las capuchas, las lonas, los cinturones de cuero, los cuchillos y todas esas cosas. Era una locura, pero definitivamente me ayudó a entrar en el personaje. Me puso en la mentalidad de quién era ella en los últimos 12 años, en su esencia: una persona que vivía sola y que ahora era casi rara con la gente. Una mujer de muy pocas palabras hasta que su hija comienza a ayudarla a abrirse de nuevo”.

The Mother (Netflix)

Para López, el hecho de poder producir sus propias películas igualmente adquiere una relevancia fundamental. “Estoy en ese punto de mi carrera donde estoy produciendo muchos de mis proyectos. Mi socia Elaine y yo realmente hemos tratado de construir nuestra compañía obteniendo proyectos realmente interesantes para mujeres, latinos, para diversos elencos. Tenemos una misión en la que estamos realmente enfocadas”.

A la hora de condensar su participación en The Mother, hay una declaración en particular que resuena al de revisar sus dichos: “Me emocioné mucho al pensar en cómo durante la filmación realmente aprendí cómo convertirme en una mejor madre”.

El veredicto de la crítica

A pesar del entusiasmo del equipo detrás de su realización, lo cierto es que The Mother ha cosechado críticas divididas por parte de la prensa especializada. Desde el portal Collider, destacaron el personaje de López y el giro argumental que el filme da a los arquetipos masculinos en el género de acción, aunque tuvo sus reparos.

“Con la película dando la vuelta al guion del típico thriller de venganza que normalmente se centra en los protagonistas masculinos, The Mother hace algo muy diferente al reescribir el género colocando a una mujer compleja en ese tipo de mundo. Si bien López nunca ha encabezado una película de esta magnitud con sus atracciones globales todo en uno, hace un gran trabajo personificando a La Madre y dándole suficientes matices para que el público se sienta intrigado por cada uno de sus movimientos. Ella es absolutamente magnética para mirar. Verla hacer una película como esta en la que toma nombres y patea traseros es divertido y emocionante, y algo que definitivamente podría hacer más”, afirma el texto.

The Mother (Netflix)

Sobre esto último, el medio anglosajón manifestó algunos reparos con el desempeño de la artista. “Aunque López es buena y la mejor parte de esta película, hay momentos en los que puedes ver que se está conteniendo, y algunas escenas simplemente se sienten más molestas que cualquier otra cosa. De alguna manera, es como si solo estuviera arañando la superficie de lo que realmente puede hacer”. Aun así, afirman que es justamente la actriz “quien la eleva a un nivel de observación y es creíble como una madre que se propone hacer cualquier cosa por su hijo”.

El portal Ready Steady Cut es mucho más duro en su reseña en la que, a pesar de señalar que López es quien levanta la trama, resumen el filme como “un mal thriller de acción con una buena Jennifer Lopez desperdiciada en el papel. La historia es un ejercicio aburrido, estancado y fútil en la transmisión de contenido”.

La edición anglosajona de la revista Rolling Stone también hace hincapié en que la actuación de la artista pudo haber entregado más. “Mucho de The Mother se siente como una estrella de cine haciendo una imitación de lo que creen que es un héroe duro, serio y hastiado en lugar de interpretar realmente a uno. López es una actriz con un conjunto particularmente profundo de habilidades. Desearías que ella hubiera traído algunos más expresivos a esta película de venganza”.