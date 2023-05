Emilia Mernes, cantante urbana: “Dejen de compararnos y dejen de exigirnos el doble que se les exige a los hombres”

Hace varios años que la carrera de Emilia Mernes no para de crecer. Desde su incorporación al grupo uruguayo Rumbai el 2016 hasta el inicio de su camino como solista el 2019, la argentina ha sabido hacerse de un nombre en la industria trasandina. Hoy, tras cuatro años de intenso trabajo que tuvieron como fruto colaboraciones con artistas de la talla de Nicki Nicole, Duki y Miranda! y un exitoso primer álbum de estudio bautizado como Tú crees en mi?, su nombre figura como uno de los más relevantes de la movida urbana de esta parte del mundo.

Este 2023 comenzó con un hito que la liga especialmente a nuestro país: en febrero, fue una de las encargadas de entregar la cuota juvenil del Festival de Viña del Mar, donde también ejerció como parte del jurado internacional. Un escenario que ya había visitado el 2017 con Rumbai, y que esta vez la tuvo cerrando la segunda jornada del certamen viñamarino.

“Ha sido una experiencia fantástica -cuenta Emilia a Culto desde el otro lado de la cordillera-. De las más lindas de este año, sin dudas”. A tres meses de su paso por la quinta región, la artista regresa a Chile con un concierto en solitario agendado en el Movistar Arena. “Estoy muy ansiosa de poder volver este 19 de mayo. Sé que los fans lo estaban pidiendo y nos debíamos un reencuentro. Así que muy contenta de volver con este show que, bueno, va a ser más íntimo. Porque también hacer un festival implica que una está un poco corriendo de aquí para allá. Pero ahora le podré brindar muchas más canciones a mi público. Muy contenta por volver”.

Emilia Mernes vía Instagram

La artista también reconoce que lo de Viña afianzó aún más su relación con la fanaticada criolla. En sus palabras, dicha presentación implicó “un cambio. También puede ser que mucha gente que quizás no me conocía ahora me conoce y me escucha. Ha sido algo muy, muy grande para mí. Y un acercamiento muy lindo con mi público de allá. Sé que muchos se han quedado fuera, y justamente por eso vuelvo pronto. Estoy muy agradecida y se lo grande que es estar en ese escenario tan hermoso. Ha sido una de las experiencias más lindas”.

En su rol como jurado, la argentina compartió con músicos y rostros como Nicki Nicole, Juanita Parra, Polimá Westcoast, José Luis Repenning, Eduardo Fuentes, Daniel Fuenzalida y Gonzalo Valenzuela, con los que compartió durante toda una semana, e incluso forjó lazos de amistad. Y justamente por eso, estos últimos tres chilenos fueron considerados por Mernes a la hora de anunciar su inminente retorno a Chile.

La noticia se confirmó a través de un video que circuló en sus redes sociales, donde Fuentes, Fuenzalida y Valenzuela figuran conversando a través de una video llamada. En el mismo se pueden ver recortes de prensa y fragmentos de su presentación, donde queda al descubierto la expectativa y cariño con que fue recibida en la Quinta Vergara.

“La verdad es que me pareció divertido que ellos aparezcan porque estuve compartiendo toda una semana con ellos y me cayeron súper bien”, señala sobre cómo se gestó dicha colaboración. “Me dije ‘¿por qué no hacerlos parte de este anuncio tan grande para mí, para mi carrera?’. Les preguntamos si querían ser parte y ellos dijeron que sí de una. Se sumaron, grabaron sus videitos... Así que nada. Muy agradecida con ellos y ojalá que ahora cuando vuelva los pueda ver nuevamente”.

Las claves de una nueva era

Por estos días, Emilia se encuentra trabajando en el lanzamiento de su próximo álbum. El segundo de su discografía y que, según comenta, estará marcado por la influencia de la movida femenina de los noventa y dos mil. Jagger.mp3, uno de los sencillos del LP, condensa parte de lo que la artista busca transmitir en este nuevo trabajo.

“La verdad es que Jagger fue un lanzamiento que me tuvo un poco nerviosa, no te voy a mentir. Porque es un género nuevo en el que quizás la gente no me había escuchado, e implica todo un desafío. Es la primera muestra de lo que es mi nueva etapa musical y lo que será mi próximo álbum, donde he estado trabajando en todo ese momento de la música de los 90 y los 2000. Está full inspirado en la música de esa época, que es lo que crecí escuchando. Y que para mí y para mi gusto, es de las épocas doradas de la música. Toda mi inspiración viene de ese momento”, afirma la cantante, que reconoce entre sus influencias a figuras icónicas de esos años como Gwen Stefani, Pink, Britney Spears, Thalía, Shakira y Beyoncé.

Emilia Mernes en el Festival de Viña del Mar 2023

Desde sus inicios y a través de sus letras, la argentina se ha encargado de plasmar el empoderamiento femenino que hoy permea al género urbano, y donde su país es uno de los escenarios más potentes: “Considero que cada vez somos más artistas. Acá en Argentina hay un movimiento muy grande y todas nos acompañamos, nos apoyamos. Yo creo que sería muy lindo que hagamos un tema juntas, todas las exponentes de acá. El problema es que estamos todas tan a mil que también es muy difícil organizar los tiempos, etc. Pero cada vez hay más artistas mujeres, y eso es hermoso. Y que se reconozca todo el trabajo y laburo de mis compañeras es un gran honor para mí. No solamente acá, sino también a nivel internacional”.

Aun así, asegura que todavía falta para que la cancha dentro de la industria esté pareja para hombres y mujeres. “Entiendo que estamos en una transición. No te voy a mentir con que no hay machismo en la industria, los sigue habiendo, tristemente. Pero bueno, por eso también vinimos nosotras, que somos de una nueva generación, para dar voz y peso a lo que tenemos para decir y hablar. También tiene que haber un cambio en la sociedad. No dudo de eso. De que dejen de compararnos y que dejen de exigirnos el doble que se les exige a los hombres. Pero bueno, es algo que estamos a años luz todavía de cambiar. Y que ojalá que algún día eso pueda pasar”.

El Hotel Miranda! es otro de los proyectos en que se ha visto involucrada en los últimos meses: una serie de reversiones de sus grandes éxitos que el dúo pop ha estado realizando con diversos artistas invitados. Emilia estuvo a cargo de Uno los dos, acaso una de las baladas románticas más importantes de la discografía de la banda, y que figura como una de las colaboraciones con mayor número de reproducciones.

“Esta canción con Miranda! ha sido algo muy importante para mí, el poder realizar esta canción que me ha marcado mi infancia”, explica sobre lo que significó este trabajo”. “Yo era muy chica, pero la tengo en mi retina desde que salió. Y poder hacer algo con ellos, que son una banda tan icónica de Argentina y a nivel latinoamericano... Es increíble que ellos me hayan brindado este lugar y poder interpretar esta canción ha sido un honor muy grande para mí”.

Sobre una futura canción con algún artista chileno, Emilia explica que no puede revelar detalles aún. Sin embargo, confirma que pronto se revelará un sencillo con algún exponente nacional, al que describe como “un artista que admiro muchísimo”.

***

Las entradas para el concierto de Emilia el próximo 19 de mayo en el Movistar Arena están disponibles a través de Puntoticket.