Blur anuncia su regreso tras 8 años con nuevo disco y single “The Narcissist”

No solo se subirán nuevamente a tocar juntos en una gira global (que los tendría en Chile en noviembre), como la última gran banda que queda del Brit Pop, el empuje de Blur también alcanzó para un nuevo álbum de estudio llamado The Ballad of Darren. Su primer disco en ocho años y el sucesor de The Magic Whip.

El nuevo largaduración saldrá al mercado el próximo 21 de julio a través de Parlophone. Y como adelanto, el grupo compartió el single The Narcissist.

A través de un comunicado (recogido por el sitio especializado Pitchfork), los miembros de Blur se expresaron sobre su venidero álbum. El líder Damon Albarn señaló escuetamente: “Este es un registro de réplica, una reflexión y un comentario sobre dónde nos encontramos ahora”. Por su lado, el guitarrista Graham Coxon: indicó: “Cuanto más envejecemos y nos volvemos más locos, se vuelve más esencial que lo que toquemos esté cargado de la emoción y la intención correctas. A veces, solo un riff no hace el trabajo”.

También habló el bajista, Alex James: “Para que cualquier relación a largo plazo dure con algún significado, tienes que ser capaz de sorprenderse el uno al otro de alguna manera y de alguna manera todos seguimos haciéndolo”. Y finalmente, el baterista Dave Rowntree: “Siempre se siente muy natural hacer música juntos. Con cada disco que hacemos, el proceso revela algo nuevo y nos desarrollamos como banda. No damos eso por sentado”.