Esta barbie está lanzando una nueva canción: Dua Lipa regresa con Dance the night

Un largo tiempo hubo que esperar por nuevo material de Dua Lipa. La estrella del pop mundial apenas había deslizado algunos conceptos de su inminente nuevo álbum, pero desde esta jornada ya está disponible Dance the night, un single explosivo y pistero que es parte del soundtrack de Barbie, la película.

Escrita y compuesta por Dua Lipa junto a un equipo que incluye a Mark Ronson (el productor del ya clásico Back to black de Amy Winehouse), Andrew Wyatt y Caroline Ailin, la canción mantiene el tranco de pop bailable con guiños a los setentas, como el que caracterizó al celebrado Future Nostalgia (2020), el álbum que marcó el despegue de la artista.

Además de Dua Lipa, la banda sonora de la película apuesta por reunir a variadas estrellas. En el listado figuran Nicki Minaj y Ice Spice, Lizzo, KAROL G, Charli XCX, Pink Pantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, GAYLE y FIFTY FIFTY feat. Kali. El actor Ryan Gosling se suma interpretando una canción como su personaje, el icónico Ken.

El sencillo cuenta con un videoclip, el que incluye un cameo de Greta Gerwig, la directora, guonista y productora ejecutiva de la película de Barbie. El filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, se estrenará en las salas, junto a la banda sonora, el próximo 21 de julio.

Aunque ya había lanzado Cold Heart, su colaboración con Elton John (en rigor, una remezcla), aún no hay una fecha para el lanzamiento de un nuevo disco de la cantante. Eso sí, ella ha comentado que este trabajo “sigue siendo pop, así que no me alejo de eso -dijo en enero pasado en el marco del Festival ESNS23 de los Países Bajos-. Sigo queriendo bailar y divertirme, y hacer otra gira loca. Es como un poco más maduro en algunos aspectos”. Este nuevo single parece confirmarlo.