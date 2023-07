Keanu Reeves, bajista: escucha aquí la nueva canción de su proyecto musical Dogstar

Keanu Reeves vuelve a hacer noticia. No, no por una nueva película de John Wick o de Matrix, sino por una de sus facetas menos difundidas: la de músico. El actor es el bajista de la banda Dogstar, la que acaba de anunciar que tras 23 años volverán a publicar un álbum

Por ello han regresado con Everything Turns Around, su primera canción nueva en más de 20 años y es el flamante adelanto de su nuevo álbum Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Además, planean un tour por Norteamérica y Japón.

“Estamos muy emocionados de volver a presentar Dogstar con nuestro nuevo sencillo ‘Everything Turns Around’”, dijo Dogstar en un comunicado. “Se siente como una divertida canción de verano para nosotros. Tiene un mensaje edificante y una vibra positiva que, con suerte, hace que tu día sea un poco más ligero. Es una de nuestras canciones favoritas para tocar en vivo y no puedo esperar para compartirla en nuestra próxima gira”.

“Cuando creamos este disco, estábamos tan entusiasmados con la idea de tocarlo en vivo, así que estamos encantados de anunciar finalmente el Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees Tour y tocar pronto para todos nuestros fanáticos. sobre América del Norte y Japón”, agregaron.