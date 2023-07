Narea, Scaramelli y Ugarte reviven los 80′: “Los conciertos hoy son mucho más profesionales que en esos años”

Si en nuestros días existen eventos masivos como Lollapalooza o Primavera Sound, con artistas internacionales y descomunal despliegue técnico, en el Chile de los ochentas la industria de los conciertos era precaria. Habían pocos lugares para tocar, los proveedores de equipos eran contados y además había que sortear la censura de la dictadura militar. En ese contexto, una generación de nombres asociados al pop, como Los Prisioneros, Upa! y Cinema emergieron como una nueva camada henchida de ganas.

Hoy, tres de los nombres asociados a esa historia se cruzan para un show conjunto en Gran Arena Monticello. Una reunión que tiene a Upa+, la encarnación actual del grupo ochentero con el histórico Pablo Ugarte, además del exprisionero Claudio Narea y Álvaro Scaramelli, el líder de Cinema que marcó una época con jardinera y acrobacias en escena. La idea es evocar el espíritu de los antiguos Free Concerts, los shows de rock que eran auspiciados por la bebida cola, que en rigor, era la versión local de Pepsi.

“Lo que yo recuerdo es que la embotelladora perdió la licencia de Pepsi -dice Álvaro Scaramelli en vía Zoom junto a Narea y Ugarte-. Hubo un problema con la licencia, pero quedó una embotelladora en condiciones de embotellar y no tenía la marca. Entonces inventaron la marca Free, que era la misma bebida cola y reemplazó a la Pepsi durante el tiempo en que estuvo fuera de mercado chileno”.

Para posicionar la marca se optó por el mejor gancho comercial, es decir, apostar por la juventud y la música. Una fórmula exprimida desde los orígenes del rock and roll. “Esa marca de bebida local decidió auspiciar conciertos tanto locales como internacionales y si no me equivoco en los conciertos internacionales se llamaba Free Concert y los conciertos locales se llaman Free Rock, donde íbamos varios grupos, yo me acuerdo haber viajado con Valija Diplomática, Pancho Puelma, Aterrizaje Forzoso”, añade Scaramelli.

Fue entonces que emergían bandas como Upa! que de alguna forma aquilató una fórmula de pop oscuro pero accesible, a medio camino entre la lucidez de las letras más críticas de Jorge González y la vocación comercial de Cinema. Así, con apenas un disco, llegaron al Festival de Viña 1987(básicamente porque se vetó a Los Prisioneros y la EMI debió correr la lista de nombres), en aquella legendaria edición en que descolló el rock latino, con la inclusión de Cinema, Soda Stereo y G.I.T. Pero igualmente fueron considerados en el evento que tuvo por primera vez a Sumo en el país, antes de la muerte de Luca Prodan.

“Creo que creo que Upa! tiene que haber tocado en algún Free Concert -dice Pablo Ugarte- Ahora dónde exactamente no lo sé, pero me suena la marca. Ahora, es loco que que haya habido en dictadura un concepto que se haya llamado Free Concert”.

Claudio Narea tiene recuerdos más vagos. “Yo no me acuerdo de haber tocado en un Free Concert, pero yo tengo una foto donde estamos tocando y atrás sale el logo de Free Cola”. Aunque Álvaro Scaramelli, rememora otra historia. “No desconozco el detalle, pero hasta donde yo sé, Los Prisioneros habrían sido invitados a participar en los Free Concert, pero Carlos Fonseca (NdR: el mánager histórico de la banda) se habría negado y por eso no participaron en los conciertos locales”.

La mención gatilla la réplica de Narea. “O sea, Fonseca de repente hacía cosas como decidir ya, no vamos a tocar acá y había que aceptarlo. Y hasta ahora ha pasado que Fonseca sigue haciendo cosas relacionadas con discos, entonces toma decisiones y como que hay que aceptar lo que él dice, pero en realidad no siempre estamos todos de acuerdo”.

Tocar en los ochentas

Como sea, la oportunidad de tocar juntos llega cuando están aún activos. Narea con su banda en que interpreta parte del material de Los Prisioneros, además de algunos cortes de sus discos solistas; Ugarte, con una nueva etapa de Upa+ que ya lanzó un nuevo sencillo, titulado Tú; Scaramelli, activo tras algunos años en que se dedicó a producir música para otros y a trabajar en jingles, aunque se espera que en esta ocasión repase varios clásicos de Cinema.

“Uno nunca deja de estar habitando la las canciones -dice Pablo Ugarte-. Pero uno nunca deja de ser el cantante, el bajista, el intérprete. Porque de alguna manera las canciones quedan en el recuerdo. Cuando tocamos, mucha gente joven no tiene idea quienes somos pero cuando empiezan a escuchar las canciones se las saben todas, es decir, las canciones tienen su vida propia. Ahora si tú me preguntas qué es lo que significa a esta edad estar arriba un escenario tocando canciones de un repertorio que fue creado hace 30 años atrás, en el caso particular mío por lo menos puedo decirte que no me siento como haciendo arqueología de mí mismo o interpretando a mí mismo sino que siento que estoy en el presente, que las canciones tienen un presente. Para poder sentir eso es clave poner canciones nuevas, por eso hoy día volvemos poniendo al frente una canción nueva que se llama Tú. La letra la hizo la Colombina Parra y la música es mía. Es tratar de aportar algo nuevo”.

Scaramelli apunta por una línea similar. “Hoy hay más actividad que antes. Y me pasa como Pablo, no me siento profitando algo del pasado, me siento haciendo algo en el presente. estas canciones hoy provocan más cosas, y las canto feliz. También está la inquietud de hacer música nueva y aprovecho de presentar una o dos canciones del disco que hice hace un año y medio atrás”.

“En mi caso estoy tocando harto -apunta Narea-. Pero con el tiempo se ha sumado mucho público joven. Ya cuando nos juntamos en el Estadio Nacional había un público nuevo que eran niños, jóvenes que nunca nos vieron y ahora más todavía, pues ahora es frecuente que estoy tocando para chicos de 12, 15 años, que sin duda cuando vayan al concierto y escuchen a Upa! les pase lo mismo porque crecieron con la música de los papás”.

¿Qué tan distinto es tocar en vivo hoy respecto a los 80′?¿cómo se mide la mejora en la técnica?

Scaramelli: “O sea los equipos que tenemos hoy para tocar en vivo son infinitamente superiores a los que teníamos en los años 80′. La música sale con un power distinto y eso la gente lo siente”.

Narea: “Hace poquito murió Pablo Allende, que era el sonidista de Los Prisioneros en los 80′s, él no tuvo la oportunidad de tocar en buenos teatros y con buenos equipos. Porque en esos días tocábamos en gimnasios donde te rebotaba el sonido, con los equipos que habían, que no siempre eran los mejores. Entonces hoy día podemos llegar al público con una calidad mucho mejor. Y solo solo eso sino también la gente que trabaja hoy en los conciertos son mucho más profesionales que lo que fuimos nosotros los años 80′. O sea, en el año 87′ cuando nosotros salimos a tocar a Argentina era notoria la diferencia entre la gente que trabajaba asistiendo allá, que acá en Chile. Acá era el amigo el que te ayudaba, pero allá había profesionales”.

Ugarte: “Antes, por ejemplo, había solo dos proveedores de parlantes, el Beto Marín y otro compadre, hoy hasta en el pueblo más chico hay parlantes y suenas bien. Es todo mucho más expedito, los cabros tienen más instrumentos, hay más proveedores de backline. Uno estaba acostumbrado a luchar con los equipos, a pesar de que yo sigo tocando con el mismo bajo con el que tocaba antes, un Music Man 78′ y tengo un Gibson 84′, son instrumentos antiguos porque me gusta el sonido vintage. Y lo que dice Claudio, la gente que te acompaña ya saben del oficio antes tú tenias que decirle ‘oye tenis que llevar el instrumento al escenario’. Pero hoy mi relación con la voz, con el instrumento, es más madura, te dedicas más a tocar y a cantar, no a pintar el mono. Es un placer más maduro, te pones más Frank Sinatra, la nota la tocas con plena conciencia”.

Scaramelli: “Hay un placer nuevo, de la madurez que te dan los años de subir al escenario con plena convicción. O sea hacemos lo nuestro, nadie más hace lo nuestro, y eso también te da una satisfacción de que la gente está disfrutando, ni un doble lo hace igual. Los años ayudan y uno disfruta todo, el viaje, los hoteles, la espera. Goza lo que uno es”.

El show de Claudio Narea, Upa+ y Álvaro Scaramelli es este viernes 21 a las 21.00 horas en el Gran Arena Monticello