Angus Cloud: los altibajos del fallecido actor de Euphoria que enluta a Hollywood

A mitad de 2019, Euphoria llegó a la parrilla de HBO con una doble misión: ser la respuesta del prestigioso canal a los éxitos juveniles del momento (13 Reasons why, Riverdale) y ser un vehículo dramático para Zendaya, la estrella infantil de Disney que intentaba expandir sus dominios en la industria.

En la piel de una joven adicta a las drogas, brindó una de las grades actuaciones de la televisión reciente. Pero no fue la única integrante del elenco que destacó. También brillaron Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Barbie Ferreira y Angus Cloud.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP, archivo

En su debut actoral, Cloud asumió la labor de encarnar a Fezco, un traficante de drogas dotado con cualidades que lo alejaban del estereotipo: melancólico, leal, de hablar aletargado. En la segunda temporada su rol ganó más humanidad y junto a Lexi (Maude Apatow) fue protagonista de algunos de los momentos más memorables de la ficción. Parecía perfectamente compenetrado con su personaje y al mismo tiempo su origen era difícil de creer: una trabajadora de casting de la serie lo reclutó tras encontrárselo en las calles de Nueva York y considerar que su apariencia calzaba con el perfil que estaba buscando.

Esa historia y su sólido trabajo en pantalla adquirieron nuevos tintes a raíz de la noticia difundida ayer: Cloud falleció a los 25 años en Oakland, California. “Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros en muchas maneras”, expresó su familia en una declaración.

Su círculo detalló que el intérprete atravesaba una difícil situación producto de la muerte de su progenitor. “La semana pasada él enterró a su papá y luchó intensamente con esa pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental, y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben dar la pelea en silencio”.

TMZ, el primer medio que reportó la información, detalló que la madre del actor llamó al 911 para indicar que habría ocurrido una “posible sobredosis” y que Cloud no tenía pulso. El actor fue declarado muerto en la misma escena. Un par de horas más tarde, el mismo portal señaló que la policía había iniciado una investigación para indagar en las causas de su fallecimiento.

Aunque las circunstancias de su deceso no se han revelado, algunas reacciones han ayudado a iluminar la situación. “Él era demasiado especial, demasiado talentoso y demasiado joven para dejarnos tan pronto”, dijo Sam Levinson, creador de Euphoria. “Él también luchó, como muchos de nosotros, con la adicción y la depresión. Espero que supiera cuántos corazones tocó”, añadió.

The Sun detalló que Cloud había asistido a un evento el viernes pasado, cerca de la casa de sus padres. Se habría tratado de una fiesta en torno al lanzamiento del disco del grupo de rap MacArthur Maze. Josh Kennedy, fotógrafo de la banda y su amigo, señaló al periódico que “él estaba feliz, muy feliz de estar en casa. Había estado en Irlanda durante un tiempo, hablamos sobre su padre recientemente, estaba triste por eso, pero parecía estar bien”.

En sus años de exposición, Cloud se mostró como una figura más hermética que abierta. Pero contó algunos episodios que ayudaron a conocerlo mejor. Por ejemplo, no tuvo problemas para hablar del origen de la cicatriz que cruzaba el lado izquierdo de su rostro.

En 2013, cuando aún era un adolescente, se separó de un grupo de amigos con el que paseaba por el centro de Oakland y cayó a un pozo. Producto del accidente, sufrió una lesión que le produjo sangrado interno. Como pudo, logró salir del hoyo y tomó un bus a la casa de su mamá, quien en un inicio pensó que estaba drogado. Fue ella misma quien, tras ver que su condición empeoraba, lo llevó al hospital.

Foto: Chris Pizzello/Invision/AP, archivo

“Me abrieron la cabeza, pusieron algunos tornillos y una placa donde me había roto el cráneo y, mierda, me sellaron de nuevo”, relató a Variety.

Película póstuma

Para nadie es un misterio que Angus Cloud había disparado su popularidad gracias a Euphoria. Aunque la exposición llegó por situaciones fortuitas, parecía comprometido con seguir consolidando su carrera en la pantalla.

El actor era parte del elenco de una nueva película de Universal Pictures que estaría dirigida por el dúo compuesto por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, responsables de la quinta y la sexta entrega de la saga Scream. Variety reportó que, si bien el rodaje aún no ha terminado (está en pausa debido a la huelga de actores y guionistas), el intérprete alcanzó a filmar todas sus escenas.

La cinta está programada para el 19 de abril de 2024 en salas de Estados Unidos, y cuenta en su reparto con Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton y Giancarlo Esposito.

Ese será su largometraje póstumo. Pero, poco antes de su muerte, el Festival de Tribeca había acogido el estreno de The line, un thriller centrado en una fraternidad, donde compartió pantalla con Alex Wolff, Lewis Pullman y Halle Bailey

En 2022, aunque se mostraba entusiasmado con ese proyecto, también deslizaba el desparpajo que lo hizo una figura singular en la industria. “No sé cómo actuar. Estoy en habitaciones con personas que han estado actuando toda su vida, y pienso: ‘¿Por qué estoy aquí?’”, sostuvo. “No pasé toda mi vida tratando de ser actor, así que no voy a sentirme devastado si no hice un buen trabajo en alguna mierda en la que no tenía idea qué diablos estaba haciendo”.