El sol en ascenso: sube en 42% el consumo de la música de Luis Miguel en Chile

El fenómeno de Luis Miguel, quien está en el país presentando sus 10 shows sold out en el Movistar Arena (pese a una que otra complicación de salud), se expande también en el mundo de las plataformas digitales. Así lo confirma Spotify, en que el consumo de la música del “Sol de México” ha crecido en un 42% en los últimos tres meses. Es decir, justo en la antesala de sus shows.

21 DE AGOSTO 2023. LUIS MIGUEL EN CONCIERTO EN EL MOVISTA ARENA FOTO Pedro Rodriguez

Los que más escuchan a Luis Miguel, son a su vez los usuarios con más presencia en la plataforma. Así, el grupo con más presencia son los jóvenes entre 18 a 24 años, con un 22%; le siguen los 35 a 44 años, con un 21%; de allí vienen los de 25 a 29 años, con un 17%.

De todo el cancionero de Luis Miguel, las 10 más escuchadas durante el último mes en Spotify: Ahora te puedes marchar, La incondicional, Hasta que me olvides, La media vuelta, Culpable o no - Miénteme como siempre, Por debajo de la mesa, No sé tú, La chica del bikini azul, Tengo todo excepto a ti y Entrégate.

En cuanto a los discos, los cinco más reproducidos son Busca una mujer (1988), Romances (1997), Romance (1991), Soy como quiero ser (1987) y Segundo Romance (1994).

A nivel global, las playlist asociadas a Luis Miguel en Spotify también han ganado más reproducciones. De hecho, la playlist This is Luis Miguel, ha registrado un crecimiento a nivel global de un 63%.