Ringo Starr, Paul McCartney y dos Lennon de invitados: así es el EP que reúne a figuras del rock

El ex Beatle Ringo Starr (83) vuelve a los lanzamientos discográficos con el EP Rewind Forward. Se trata de una colección de cuatro canciones, el que será publicado el próximo 13 de octubre. Ya está disponible un adelanto, la canción que da nombre al EP, coescrita por el propio Starr y el ingeniero de sonido, Bruce Sugar.

Starr detalló la historia tras el título del EP. “Rewind Forward fue algo que dije de la nada; es solo una de esas líneas como A Hard day’s night. Simplemente se me ocurrió. Pero en realidad no tiene sentido”, señaló en un comunicado de prensa. “Estaba tratando de explicármelo a mí mismo y lo mejor que puedo decirte sobre lo que significa es: A veces, cuando quieres avanzar, primero tienes que retroceder”.

Se trata del cuarto EP de Starr en los últimos tres años, luego de publicar Zoom in y Change the World de 2021 y el EP3 de 2022. Como suele hacer en sus trabajos en solitario, el baterista convocó a músicos invitados para escribir canciones y participar en las grabaciones.

Así, el guitarrista de All Starr Band (la banda de acompañamiento de Ringo) y Toto, Steve Lukather, escribió Shadows on the Wall junto con el cantante de Toto, Joseph Williams. Mientras, el también ex Beatle, Paul McCartney escribió Feeling the Sunlight y los ex Heartbreakers Mike Campbell y Benmont Tench escribieron Miss Jean.

En el álbum también participaron músicos como Joe Walsh (de The Eagles y otro habitual colaborador de la All Starr Band), Steve Dudas, Lance Morrison, Matt Bissonnette, Torrance Klein, Weston Wilson, Kipp Lennon y Marky Lennon. Estos dos últimos no tienen parentesco con John Lennon, y acumulan experiencia en la banda de folk rock, Venice.