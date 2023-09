The Metal Fest vuelve en dos jornadas y anuncia sus primeros artistas

El evento de metal más importante de Chile y la región, The Metal Fest, llegará con dos jornadas completamente demoledoras, los días sábado 20 y domingo 21 de abril de 2024 en el Movistar Arena. Para esta versión, los confirmados son Anthrax, Emperor, Within Temptation, Biohazard, Sepultura, Soen, Amorphis, Forbidden e In Extremo, y las chilenas Dogma, Atomic Agressor, Sadism y Alto Voltaje, junto a muchas otras bandas por confirmar.

“Es importante destacar que este es un festival chileno, que fue creado en Chile y que busca entregar un lugar de comunión para toda la gente a la cual el Metal y Heavy Rock los mueve profundamente”, dice el director de la productora The Fan Lab, Francisco Goñi.

“En esta versión estamos evolucionando hacia algo más similar a los festivales europeos donde tendremos dos días con bandas internacionales y nacionales, este es un gran cambio de la versión anterior, con lo cual tendremos a lo mínimo 7 a 8 bandas internacionales y mismo número nacionales por día, con exponentes nacionales desde regiones y bandas de metal femeninas, lo cual hace que el festival esté llegando a los diferentes rincones de chile y toda nuestra audiencia”, agrega.

En esta edición de The Metal Fest, se desarrollarán diversas actividades paralelas pensadas en toda la familia y para que el público disfrute como nunca de dos días completos de la mejor música, entretención, stands, foodtrucks y muchas sorpresas.

En sus jornadas anteriores de 2012, 2013, 2014 y 2023, ha marcado la pauta de los eventos del género, cautivando a los fanáticos chilenos que son una verdadera legión a nivel mundial.

La venta de abonos, estará disponible desde este viernes 8 de septiembre a las 12:00 horas en PuntoTicket con los siguientes valores de preventa: Abono Cancha $99.000, Abono Platea Baja Numerada $119.000, Abono Platea Alta General $99.000, Abono Silla de Ruedas $99.000 y Abono Tribuna $59.000, hasta agotar el stock del 50% de la capacidad del recinto.