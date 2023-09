El Conde gana León de Oro a Mejor Guion en el Festival de Cine de Venecia

Es la quinta vez que el director Pablo Larraín se presenta con un largometraje en el Festival de Cine de Venecia. En esta ocasión lo hace de la mano de El Conde, la película que imagina un Augusto Pinochet vampiro (Jaime Vadell), que está deprimido y hastiado de las acusaciones en su contra.

Su presentación en el certamen se realizó el jueves 31 en medio de un festival marcado por la huelga del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) que mantiene ausente a las figuras de Hollywood en el evento. Tras su exhibición, la película de Fabula realizada en conjunto con Netflix recibió una ovación que duró cerca de cinco minutos.

Por su parte, medios especializados como Vulture la catalogaron como “fascinante y repulsiva” y que “podría ser el proyecto más perverso que Netflix haya firmado jamás”, además de entregar críticas favorables para el filme. “Tan visualmente embriagadora y atmosférica como provocadora, y mezcla liberalmente la sátira política con la comedia negra y el horror mientras examina una historia sombría que parece condenada a seguir repitiéndose”, escribió The Hollywood Reporter.

Pero el reconocimiento más importante dentro del Festival lo recibió este sábado cuando Pablo Larraín y Guillermo Calderón recibieron el León de Oro a Mejor Guion por esta sátira sobre la figura de Pinochet. Al escenario subió el también director del largometraje para recibir el galardón y entregar un discurso de agradecimiento. Allí tuvo palabras para saludar a su familia, su hermano Juan de Dios Larraín -también productor de El Conde - y a su compañero en la tarea de guion, Calderón.

“No más impunidad”

Durante el discurso, Larraín también tuvo palabras para la situación que atraviesan los guionistas en Hollywood. “Las películas se tratan de colaboración. Como guionista, necesito hablar sobre la huelga del Sindicato de Guionistas. Espero que a través de la colaboración de los estudios se llegue a un acuerdo. Necesitamos dignidad, respeto, pasión y compasión por los guionistas alrededor del mundo”, expresó en el escenario de la ceremonia.

Además manifestó su agradecimiento a compañeros de ruta: “Quiero compartir esto con Alfredo Castro, quien me ha ayudado toda mi vida y a Eliseo Altunaga que me formó como escritor”. “No a la impunidad. Muchas gracias”, cerró el director chileno.

El Conde se encuentra disponible en cines locales desde el 7 de septiembre. Mientras que en el streaming tendrá su debut el viernes 15 de septiembre a través de Netflix.