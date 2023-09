De Soulfia a Daniel Muñoz: SCD revela la parrilla de artistas para el Día de la Música Chilena 2023

Pop, música de raíz y sonidos urbanos y tropicales serán los ejes de las presentaciones que se desarrollarán el sábado 7 y domingo 8 de octubre en las Salas SCD de Bellavista y Egaña. En el evento también participarán nombres como De Kiruza, Tomo Como Rey, Mamma Soul, Dulce y Agraz y We are the Grand.