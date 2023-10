Janis Joplin y su triunfo después de la muerte

No apreció y en los estudios Sunset Sound Recorders, en Los Ángeles, quedaron inquietos. La cantante Janis Joplin se había comprometido a ir a grabar sus voces para la canción Buried Alive in the Blues. Las horas avanzaban y el productor Paul Rothchil comenzó a preocuparse. Para salir de dudas, su tour manager John Cooke, acudió al Landmark Motor Hotel, donde se alojaba la estrella.

Cooke se encontró con una sorpresa brutal. Janis Joplin, de 27 años, estaba muerta. Su cuerpo exánime estaba en el suelo a un costado de su cama. Posteriormente, se indicó que la estrella habría muerto alrededor de la 1.45 del 4 de octubre de 1970, y que la causa habría sido una sobredosis de heroína.

En ese momento, Joplin estaba concentrada en su carrera como solista, junto a la Full Tilt Boogie Band como banda de apoyo. Esto tras haber despuntado como estrella en la Big Brother and the Holding Company (de esa época son Piece of My Heart y Summertime) y posteriormente con la Kozmic Blues Band. Todo en solo 3 años, desde el “verano del amor” de 1967.

En ese 1970, Joplin estaba concentrada en nuevas grabaciones. Tras su muerte, se editaron de manera póstuma en un álbum llamado Pearl, publicado en 1971. El primer single salió el 12 de enero de 1971, y se llamó Me and Bobby McGee.

Joplin no había compuesto la canción, sino Kris Kristofferson. “Bobby McGee fue la canción que marcó la diferencia para mí. Cada vez que la canto, sigo pensando en Janis”, le dijo Kristofferson a Performing Songwriter en 2015.

En realidad, fue una canción por encargo, así lo comentó en el The Ultimate Book of Country Music Quotations: “Acababa de ir a trabajar para Combine Music. Fred Foster, el propietario, me llamó y me dijo: ‘Tengo un título para ti:’ Yo y Bobbie McKee’, y pensé que dijo ‘McGee’. Pensé que no había manera de que alguna vez pudiera escribir eso, y me tomó meses esconderme de él, porque no puedo escribir en una tarea. Pero se debe haber quedado grabado en la parte posterior de mi cabeza. Un día estaba conduciendo entre Morgan City y Nueva Orleans. Estaba lloviendo y los limpiaparabrisas estaban funcionando. Tuve una vieja experiencia con otra chica en otro país. La había terminado cuando llegué a Nashville”.

Foster sacó el nombre de Bobby McGee de la vida real, así lo asegura el portal especializado Songfacts. Utilizó el nombre de una secretaria como inspiración para el título, que en rigor, se llamaba Bobbi McKee. De esta manera, al nombrar al personaje de la canción “Bobby”, se aseguró de que una cantante pudiera cantarla sin cambiarlo, ya que “Bobby” podía referirse a un hombre o una mujer.

El tema tuvo una versión antes, en 1969, por el músico country Roger Miller. En su letra, muy en el espíritu viajero de la época, cuenta la historia de dos jóvenes amantes que viajan juntos, pero se separan para poder descubrir el mundo por su cuenta. Algo que justamente realizaba Joplin, moviéndose siempre inquieta, como un espíritu libre. Es una época muy influenciada por En el camino, la seminal novela de Jack Kerouac, que habla de viajes iniciáticos, cómo se deja una vida sin mirar atrás en búsqueda de otra.

La imagen definitoria final de la canción, aquella que marca ese carácter rutero, le llegó de causalidad a Kristofferson mientras conducía bajo una fuerte lluvia hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a casa. “Dije: ‘Con los limpiaparabrisas marcando el ritmo y Bobby aplaudiendo, finalmente cantamos todas las canciones que el conductor sabía’. Y eso fue todo.”

Janis Joplin no alcanzó a ver que Me and Bobby McGee se convirtió en un éxito rotundo, trepando al número 1 de los raknings. Todo un honor. Fue la segunda canción que alcanzó el número uno en los EE. UU. después de la muerte del artista. ¿El primero? Dock Of The Bay, de Otis Redding. Como sea, el tema le dio los pasajes a la inmortalidad a la cantante.