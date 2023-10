Only Murders in the Building confima que tendrá cuarta temporada

Una de las comedias estadounidenses más elogiadas del último tiempo tendrá cuarta temporada. Cocreada por Steve Martin y John Hoffman, Only murders in the building confirmó su regreso el mismo día en que ,la plataforma Hulu (Star+ en Latinoamérica) emitió el capítulo final de su tercer ciclo.

Desde su lanzamiento, en agosto de 2021, la serie ha seguido a tres vecinos de un edificio de Nueva York (interpretados por Martin, Martin Short y Selena Gomez) que, unidos por su fascinación por las historias de crímenes reales, investigan diferentes casos de homicidios.

Foto: Patrick Harbron/Hulu

En su temporada más reciente la gran invitada fue Meryl Streep, quien encarnó a una actriz que se une al elenco de la nueva producción teatral de Oliver Putnam (Short) y aparece entre los sospechosas de haber matado a un exitoso colega.

Según datos de Hulu, el episodio de estreno de su tercera parte tuvo el debut con mejor sintonía de una producción original en toda la historia del servicio de streaming.

Actualmente, Only murders in the building postula a 11 categorías de los Emmy. En reconocimiento a su segunda temporada, la ficción está nominada a Mejor serie de comedia y sus tres protagonistas son candidatos al galardón.

La ceremonia principal del evento se realizará el 15 de enero de 2024.