¿The Beatles eran mejores que los Rolling Stones? Mick Jagger le responde a Paul McCartney

A días de publicarse Hackney Diamonds, el nuevo álbum de los Rolling Stones, en los medios se ha hecho eco de la antigua rivalidad (más mediática que real) entre estos y The Beatles, los dos colosos del rock británico de los sesentas. Todo, por unas declaraciones de Paul McCartney que Mick Jagger se animó a responder.

Entre los invitados del álbum se encuentra precisamente McCartney (en la canción Bite my head off). Pero en una entrevista con The Times, a propósito del lanzamiento, a Jagger se le consultó por una entrevista de “Macca” con Howard Stern en que comparó a los dos grupos a partir del gusto del conductor por los de Liverpool.

The Rolling Stones

“[Los Stones] tienen sus raíces en el blues. Cuando escriben cosas, tienen que ver con el blues. Tuvimos un poco más de influencias”, le dijo McCartney a Stern en 2020. “Hay muchas diferencias y amo a los Stones, pero estoy contigo. Los Beatles eran mejores”.

Al respecto, Jagger comentó al Times: “[McCartney] dijo que los Beatles eran mejores que los Stones porque los Stones en realidad eran sólo una banda de versiones de blues. Bueno, los Beatles también eran en realidad sólo una banda de versiones de blues cuando empezaron. Cada banda es una banda de covers al principio, porque así es como funcionan las cosas”.

Añadió que para él, ese tipo de declaraciones eran una humorada. “Cuando estamos de gira me gusta decir que hay alguien entre el público cuando en realidad no está, para crear un gran momento, así que dije una vez: ‘Paul McCartney está aquí esta noche’. Subirá al escenario y tocará algunas de nuestras versiones de blues’”.

“Le envié un mensaje de texto a Paul para agradecerle su comentario porque me ha brindado mucho material cómico”, añadió.