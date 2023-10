Los detalles de los primeros informes acerca de la muerte de Matthew Perry

La muerte de actor Matthew Perry, a los 54 años y sucedida por aparente ahogamiento en su jacuzzi, ha impactado al mundo, sobre todo por su entrañable rol como Chandler Bing en la memorable Friends.

A sólo un par de días de su fallecimiento, acontecido el pasado sábado 28, las autoridades han revelado los resultados preliminares de la autopsia.

De acuerdo con un informe publicado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Angeles, los resultados preliminares son “inconclusos” y la causa de muerte ha sido “aplazada”, por lo que ahora se está a la espera de un informe toxicológico que podría “tardar semanas en completarse”.

Medios estadounidenses incluso han indicado que las resoluciones definitivas podrían tardar varios meses.

Pero en rigor, la autopsia no revela ninguna sospecha de crimen o el uso de narcóticos ilícitos. No obstante, una fuente con conocimiento en el tema reveló para TMZ que en la escena se hallaron varios medicamentos prescritos, entre ellos, antidepresivos, ansiolíticos y un medicamento para enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, por sus siglas en inglés.

La EPOC suele ser una consecuencia del tabaquismo, fuente de enfermedades como enfisema o bronquitis crónica. Perry había admitido previamente ser fumador durante gran parte de su vida.

De momento, el cuerpo del actor ya ha sido entregado a sus familiares para los servicios funerarios, mientras que las autoridades continúan con la investigación sobre la causa de su repentino deceso.

El actor fue hallado por su asistente en su jacuzzi en estado inconsciente. Según el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Angeles, Brian Humphrey, los socorristas acudieron a una casa en Pacific Palisades tras una llamada al 911 en respuesta a una “emergencia de agua”.

De acuerdo con los primeros reportes, la estrella de Friends regresó a su hogar en las últimas horas de la mañana tras jugar pickleball. Posteriormente, envió a su asistente a hacer un par de encargos: comprar un nuevo iPhone y unos lentes que le habían sido recetados hace poco tiempo.

El asistente terminó los pendientes y regresó a la residencia del actor dos horas después, fue entonces cuando lo halló inconsciente en su jacuzzi, con indicios de ahogamiento. Por desgracia, el esfuerzo de los socorristas fue nulo y Perry no sobrevivió. El actor fue declarado sin vida, a los 54 años, en su hogar.

Perry había expresado en diversas ocasiones su temor a morir debido a su lucha con la adicción a las drogas (TMZ). En una entrevista con el New York Times en 2002, el también autor del libro Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing confesó abiertamente sus continuas batallas contra la adicción a la Vicodina. Tras sufrir un accidente de moto acuática en 1997, llegó a consumir hasta 55 pastillas al día y poco después ingresó por primera vez en rehabilitación. En 2001 volvió a ingresar a un centro de rehabilitación, describiendo su internamiento de dos meses como la experiencia de tocar fondo.