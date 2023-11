“No hay revolución sin canciones”: Tom Morello alude a Allende y Boric en el ingreso de RATM al Salón de la Fama del Rock and Roll

El guitarrista Tom Morello siempre se ha declarado un conocedor y un admirador del período de Salvador Allende en la presidencia de Chile. Quizás por lo mismo, fue uno de los invitados internacionales a los actos que el pasado 11 de septiembre conmemoraron los 50 años del Golpe de estado en el país.

Ahora, el pasado viernes 3, el guitarrista ha aludido a ese contexto en la inducción de su banda, Rage Against the Machine, al Salón de la Fama del Rock and Roll.

REUTERS/Eduardo Munoz

En su discurso de aceptación, el músico, quien fue el único de los miembros de la agrupación en asistir a la ceremonia realizada en Brooklyn, Nueva York, recordó al mandatario chileno derrocado en 1973.

“A lo largo de la historia, la chispa de la rebelión ha venido de sectores inesperados: autores, economistas, carpinteros”, aseguró Morello. “Pero como dijo Salvador Allende, no hay revolución sin canciones”, agregó.

“La lección que aprendo de los fans de Rage es que la música puede cambiar el mundo. Todos los días escucho a fans que se han visto afectados por nuestra música y que a su vez han afectado al mundo de manera significativa”, indicó.

“Organizadores, activistas, defensores públicos, maestros, los presidentes de Chile y Finlandia han pasado tiempo en nuestro mosh pit”, mencionó, en alusión a Gabriel Boric, quien también se ha declarado un fanático de la agrupación estadounidense.

“Cuando la música de protesta se hace bien, se puede escuchar cómo emerge un mundo nuevo en las canciones que atacan a los opresores de la época e insinúan que podría haber más en la vida de lo que nos entregaron”, remarcó.