Megadeth: la banda esencial del thrash metal vuelve a Chile

Megadeth volverá a sonar fuerte en Chile. Uno de los conjuntos esenciales del thrash metal que revolucionó la escena rockera desde los 80 retorna al país luego de su visita de octubre de 2017.

Esta vez, la cita será el 9 de abril de 2024 en el Movistar Arena

Entradas en preventa desde el domingo 12 de noviembre a las 11:00 horas para los fanáticos que tengan membresía en el sitio web de la banda comprando en PuntoTicket y venta general a partir del lunes 13 de noviembre a las 11:00 horas en PuntoTicket.

Este concierto de Megadeth se enmarca en su gira mundial ‘Crush the World Tour’, que comenzó el pasado 6 de septiembre en Albuquerque, Nuevo México, y que ha seguido recorriendo diferentes ciudades de Estados Unidos.

Liderada por Dave Mustaine (guitarra principal y voz), Megadeth es reconocida por redefinir constantemente el metal, elevándose como una de las agrupaciones más representativas del género.

En su carrera, los pioneros del thrash metal han recibido importantes reconocimientos, entre los que destacan el puesto #1 en el libro Los 100 Mejores Guitarristas de Metal de 2009 para Mustaine, doce nominaciones al Grammy, más de 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, varios Discos de Platino y la calificación como los “Cuatro Grandes” del metal.

Su última placa “The Sick, The Dying... And The Dead! fue grabada luego del cáncer que afectara a Mustaine, lo que no fue un impedimento para desarrollar este importante proyecto que actualmente están presentando en todo el mundo.

Las entradas, disponibles en PuntoTicket, tienen un valor de Tribuna: $19.000, Platea Alta Numerada: $54.000, Platea Baja Numerada $79.000 y Cancha $49.000, más cargos por servicio.