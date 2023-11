Ringo Starr defiende a Now and then de los rumores de que no cuenta con la voz real de John Lennon

Ringo Starr, el legendario exbaterista de The Beatles, salió al paso de los “terribles rumores” de que la voz de John Lennon no está en la canción Now and Then, lanzada como la última canción de la legendaria banda inglesa.

En charla con AARP, Starr señaló: “Hubo terribles rumores de que no es John, es IA, cualquier tontería que dijera la gente”, dijo. “Paul y yo no hubiéramos hecho eso. Es una canción hermosa y una linda manera de cerrar finalmente esa puerta”.

Ringo Starr y Paul McCartney

El músico ya ha explicado en detalle el proceso que permitió dar forma a la canción. Se trata de la voz recuperada de un antiguo cassette de Lennon, gracias a la tecnología desarrollada por el equipo de Peter Jackson para el documental Get Back.

“No se trata de la IA”, dijo Ringo a la revista especializada Variety. “No es que estemos fingiendo nada. En realidad, esa es la voz de John, la voz y el bajo de Paul, George [Harrison] en la guitarra rítmica y yo en la batería”.