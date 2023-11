Paul McCartney y Elton John aparecerán en la secuela de This is Spinal Tap

El cineasta Rob Reiner adelantó detalles de la secuela de su película This is Spinal Tap (1984), la que comenzará a rodarse en febrero próximo. Aseguró además que el filme tendrá las apariciones especiales de Paul McCartney, Elton John, Garth Brooks, entre otros.

En charla con el podcast del comediante Richard Herring, Reiner señaló que habrían participaciones especiales. El filme, hasta ahora, no tiene una fecha de estreno actualizada debido a las modificaciones en el calendario que generó la huelga de actores en Hollywood.

Además, Reiner se refirió a cómo vivió el impacto de la película. Aseguró que pocos entendieron que se trataba de una parodia. “Cuando lo vimos por primera vez, lo hicimos en un cine en Dallas, Texas, y la gente... no sabían qué diablos estaban viendo -señaló-. Se me acercaron después y me dijeron: ‘No entiendo. ¿Por qué harías una película sobre una banda de la que nadie ha oído hablar? ¡Y son tan malos! ¿Por qué harías eso?’”.

This is Spinal Tap, es una parodia de documental musical que sigue las desventuras de una ficticia banda de heavy metal que tiene ese nombre. El grupo intenta una gira y hace un esfuerzo por documentarla, pero todo comienza a desmadrarse.